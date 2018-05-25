Игуана длиной около 1 м забежала на территорию детского сада в Северном Бутово

Игуану длиной около 1 м обнаружили на территории детского сада в Северном Бутово, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«У нас сегодня в детском саду на ул. Старокачаловская в Юго-Западном округе обнаружили игуану. По предварительной информации, состояние животного удовлетворительное, предполагается, что оно сбежало у кого-то из дома. Спокойная, не агрессивная, 50-60 см в длину плюс хвост — итого около 1 м», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя департамента, ящерицу обнаружили на дереве во дворе учреждения. Дети не пострадали, на самом животном также нет видимых повреждений.

Игуана будет отправлена в Центр передержки «Простар+», где ее осмотрят, накормят и при необходимости обеспечат лекарствами.