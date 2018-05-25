В скорочтении впервые сразились участники «Битвы чтецов» в Вологде

Соревнование декламаторов прошло накануне в Молодежном центре «ГОР. СОМ 35». Впервые одним из этапов творческого состязания стало скорочтение. Тема второй в этом году «Битвы чтецов» — театр.

В первом туре 12 конкурсантов выступили с монологом, затем за 1 минуту чтецам необходимо было прочесть как можно больше текста из отрывка книги, который наугад выбрали члены жюри. В финале чтецы рассказывали заранее подготовленные произведения Гете, Байрона и Рембо. Участники конкурса сражались на настоящем боксерском ринге.

По сумме баллов лидером второй в этом году «Битвы чтецов» стал Николай Розов. Второе место занял Евгений Хромцов, бронза — у Марии Крупениковой. Победитель получил ПИН-код на квест «Бегущий город Вологда», который пройдет завтра в областной столице, а также свитшот с эмблемой проекта «Битва чтецов».

Следующая битва пройдет для самых маленьких вологжан. В День защиты детей на литературном ринге сойдутся малыши. Начало детской «Битвы чтецов» — в 11 часов на пл. Революции. Регистрация и дополнительная информация по телефону — 76-02-55.

Добавим, проект организует МЦ «ГОР. СОМ 35» при поддержке ФАДМ (Росмолодежь).