Лидия Вертинская: удивительная судьба Анидаг из «Королевства кривых зеркал»

Лидия Вертинская за всю свою жизнь появилась всего-навсего в пяти кинофильмах. Став в одночасье одной из наиболее ярких актрис в СССР, она тем не менее больше сниматься не захотела. Собственно, Вертинская и актрисой-то не была: она закончила художественный вуз. А родилась не в Советском Союзе, а в Китае. Она овдовела в 34 года, но больше ни разу не вышла замуж.

Знакомство в Шанхае

Лида Циргвава родилась в русско-грузинской семье. А произошло это в 1923 году в китайском городе Харбине. Там в свое время осел еще дед актрисы. Отец Лиды Владимир Циргвава служил в железнодорожном управлении. Он скончался, когда его дочери едва исполнилось десять.

Закончив школу, Лидия устроилась в одну крупную судоходную фирму секретарем. За красивой девушкой ухаживали многие. Среди ее кавалеров был даже британский капитан. Но будущая звезда не отвечала ни на чьи знаки внимания.

Однажды в Шанхай из Америки с гастролями приехал известный артист Александр Вертинский . Лидия в компании своих друзей отправилась на его концерт. После выступления в варьете кто-то из знакомых Лидии пригласил Вертинского за их столик. Так они и познакомились.

Назад в СССР

В то время Вертинскому было уже за пятьдесят, а Лиде — едва минуло семнадцать. Понятно, что мать не одобрила выбор дочери. Несмотря на ее мнение, в 1942 году Лидия вышла за певца замуж. Вскоре у супругов родилась дочь Марианна.

А между тем жизнь в Шанхае, где и поселились молодожены, после японской оккупации оставляла желать лучшего. Да и оставаться в стороне в тот момент, когда историческая родина находилась в состоянии войны, Вертинские не могли. И Лидия написала письмо народному комиссару иностранных дел Молотову с просьбой принять их. Молотов не отказал.

В 1943 году Лидия Вертинская, ее супруг, дочь и мать приехали в СССР.

Художница или актриса?

Через 3 года Вертинским, у которых тогда уже родилась вторая дочь Анастасия, дали квартиру. Александр Николаевич продолжал свою эстрадную деятельность, а Лидия увлеклась живописью и даже поступила в институт имени Сурикова, который успешно закончила в 1955 году.

Вертинская работала художником и даже не помышляла об актерской карьере, когда Александр Птушко вдруг пригласил ее на съемки сказки «Садко», на роль мифической птицы Феникс. Несмотря на отсутствие театрального образования, Лидия согласилась. После этой ленты ее заметили и другие корифеи отечественного кинематографа. Но Вертинская появилась еще в четырех картинах, последней из которых и стала «Королевство Кривых зеркал», и, несмотря на успех, прекратила сниматься.

90 лет Александр Вертинский умер в 1957 году. Тогда Лидии было всего 34 года. Больше она в брак ни с кем не вступала. Занималась живописью и растила дочерей. Обе они стали профессиональными артистками.

Жизнь Лидии Владимировны оказалась долгой. В 2013 году, когда ее не стало, ей исполнилось 90 лет.