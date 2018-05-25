200 лет назад в районе нынешнего Черняховска умер Барклай де Толли

В Калининградской области проходят памятные мероприятия, посвящённые Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли. Ровно два века назад великий русский полководец умер всего в районе нынешнего Черняховска. Сейчас решается судьба старинного имения в посёлке Нагорное, где остановилось сердце великого сына Отчизны.

Экскурсионный автобус с туристами из разных уголков России делает остановку в центре Черняховска у памятника Барклаю де Толли. Любителям истории повезло, сегодня в городе автор величественного монумента — всемирно известный скульптор Владимир Суровцев

Сердце Кутузова похоронено в Казанском соборе, а сердце Барклая похоронено здесь, поэтому здесь стоит этот памятник.

Военный министр, выдающийся стратег, создатель русской разведки, герой войны 1812 года, победитель Наполеона, с триумфом вошедший в Париж. Жизнь полководца бесконечный поход. 25 мая 1818 года у поместья, ныне это посёлок Нагорное, карета русского фельдмаршала сделала вынужденную остановку.

200 лет назад в этом доме перестало биться сердце прославленного русского полководца Михаила Богдановича Барклая де Толли.

Сегодня в доме гуляет ветер, на стенах многочисленные граффити. Когда-то здесь жили работники Черняховского конезавода. Объектом интересовались многие предприниматели, один из них пытался восстановить строение, однако, дом стал предметом долгой судебной тяжбы, результат — объект выставили на аукцион.

Сергей Булычев , глава администрации МО Черняховский городской округ:

— Я был на связи после прошедшего аукциона и задал откровенный и честный вопрос, вам действительно эта усадьба нужна, они откровенно сказали, нам не нужна эта усадьба, нам надо заработать какие-то деньги. Губернатор чётко сформулировал свою позицию, что на памяти никому не позволю зарабатывать деньги.

Владимир Суровцев, народный художник России:

— Я надеюсь, что общими усилиями, как это всегда бывает на Руси, мы в состоянии поднять этот объект и сделать его одним из любимых, уважаемых и посещаемых в Калининградской области.