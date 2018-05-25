«Русский хром 1915» отмечает День химика 

АО «Русский хром 1915» отмечает профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. День химика приходится на последнее воскресенье мая.
22 мая состоялась традиционная встреча ветеранов АО «Русский хром 1915» с руководством предприятия. На следующий день для ветеранской организации Хромпика был дан праздничный концерт в ДК Ленина в Первоуральске. Кроме того, представители администрации посетили на дому и лично поздравили с праздником заслуженных ветеранов предприятия.
Центральным событием праздничной недели стало торжественное собрание коллектива в ДК Ленина, где отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Поздравить трудовой коллектив АО «Русский хром 1915» приехали депутат Законодательного собрания от Первоуральского избирательного округа Елена Чечунова, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой Александр Анциферов и председатель первоуральского Совета ветеранов Александр Слабука, передает "Уралинформбюро".
"Спасибо за ваш труд, за вклад в развитие отрасли. Пусть все начинания и проекты предприятия получат свое развитие, вопросы экологии постепенно будут решены, завод будет привлекательным для молодежи, для молодых специалистов", — пожелала собравшимся Е. Чечунова. Она вручила работникам АО «Русский хром 1915» две почетные грамоты и три благодарственных письма регионального Заксобрания.
В честь профессионального праздника День химика администрация MidUral Group выделила 5 миллионов рублей для премирования лучших сотрудников предприятия.
25 мая в Первоуральске пройдут корпоративные соревнования по рыбной ловле и стрельбе из арбалета. Принять в них участие и поздравить коллег из АО «Русский хром 1915» с Днем химика приедут команды всех предприятий MidUral Group: АО «УК „РосСпецСплав ― Группа МидЮрал“, ПАО „Ключевский завод ферросплавов“ и ООО „Ключевская обогатительная фабрика“.
В субботу сотрудники и ветераны завода приглашены в театр „Вариант“ на спектакль „Служебный роман“.