«Русский хром 1915» отмечает День химика

АО «Русский хром 1915» отмечает профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. День химика приходится на последнее воскресенье мая.

22 мая состоялась традиционная встреча ветеранов АО «Русский хром 1915» с руководством предприятия. На следующий день для ветеранской организации Хромпика был дан праздничный концерт в ДК Ленина в Первоуральске. Кроме того, представители администрации посетили на дому и лично поздравили с праздником заслуженных ветеранов предприятия.

Центральным событием праздничной недели стало торжественное собрание коллектива в ДК Ленина, где отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. Поздравить трудовой коллектив АО «Русский хром 1915» приехали депутат Законодательного собрания от Первоуральского избирательного округа Елена Чечунова , заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой Александр Анциферов и председатель первоуральского Совета ветеранов Александр Слабука, передает "Уралинформбюро"

"Спасибо за ваш труд, за вклад в развитие отрасли. Пусть все начинания и проекты предприятия получат свое развитие, вопросы экологии постепенно будут решены, завод будет привлекательным для молодежи, для молодых специалистов", — пожелала собравшимся Е. Чечунова. Она вручила работникам АО «Русский хром 1915» две почетные грамоты и три благодарственных письма регионального Заксобрания.

В честь профессионального праздника День химика администрация MidUral Group выделила 5 миллионов рублей для премирования лучших сотрудников предприятия.

25 мая в Первоуральске пройдут корпоративные соревнования по рыбной ловле и стрельбе из арбалета. Принять в них участие и поздравить коллег из АО «Русский хром 1915» с Днем химика приедут команды всех предприятий MidUral Group: АО «УК „РосСпецСплав ― Группа МидЮрал“, ПАО „Ключевский завод ферросплавов“ и ООО „Ключевская обогатительная фабрика“.

В субботу сотрудники и ветераны завода приглашены в театр „Вариант“ на спектакль „Служебный роман“.