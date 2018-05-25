В Москве прошел девятый ежегодный благотворительный концерт «Я верю» 

Ежегодно благотворительный концерт «Я верю» дарит своим гостям — детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей, незабываемое путешествие в мир добра, веры, творчества и благополучия. Каждый год это путешествие имеет свой особенный смысл. В 2018 году организатор «Я верю» Детский Продюсерский центр «Имена Продакшн» в качестве главной идеи выбрал любимый всеми фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», а в качестве темы — «Я верю в Детство».
В постановке приняли участие российские актёры театра на Таганке, заслуженные артисты Российской Федерации Лырчиков Александр Николаевич и Рыжиков Иван Анатольевич, дети из рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант» и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Главный за музыкальное сопровождение концерта стал Молодежный оркестр «Доминанта», «Сводный хор ДШИ Центр» под руководством дирижера, Почетного работника культуры Москвы Михаила Головина.
Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, Депутат Московской городской Думы, народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов, отвечая на вопросы журналистов отметил: «Первое, что видишь и ощущаешь, подходя сегодня к этому замечательному учреждению культуры, атмосферу тепла, добра и очень позитивной энергетики. Здесь дети разных возрастов, здесь ветераны, пожилые люди, которые объединены каким-то единым порывом, пониманием того, что этот праздник для них. А особенно — для тех, кто приехал сюда из детских домов, кто занимается в очень многих творческих и спортивных секциях, но сегодня объединились в единое культурное пространство вместе со взрослыми талантливыми ребятами, уже состоявшимися в жизни. Сегодняшний праздник говорит о том, что наше общество живет по другим законам, многим за рубежом непонятным. Это — благородство, это — терпение, это уважение и любовь к окружающим. Я знаю, что из года в год этот потрясающий фестиваль проходит с огромным успехом. И я рад быть сегодня здесь и поддержать сегодняшний концерт».
Главный организатор и идейный вдохновитель ежегодного Благотворительного концерта «Я верю» Диана Тевосова со своей стороны сказала: «Сегодняшний концерт — девятый. Можно сказать, что испытание временем мы уже прошли. Бессменно на его организацию меня вдохновляют дети. Сначала были мои, затем все больше и больше детей. И потом мы начали активную благотворительную деятельность по детским домам. Мне очень приятно осознавать, что у меня много друзей в детских домах. Мы все дружим, мы друг друга поддерживаем, и мы каким-то образом влияем на судьбы этих детей, улучшая, тем самым и свою и их судьбы. У нас тема концерта такая — „Я верю“: я верю в дружбу, я верю в любовь, я верю в счастливое будущее, я верю в Бога. Мы делаем мероприятие, в рамках которого интегрируем детей, оставшихся без попечения родителей, в здоровую, счастливую среду. Мы объезжаем детские дома, ищем в них таланты. Так, например, сегодня на сцене три талантливых ребенка из детского дома. Мы каждый год обновляем программу, делаем премьеру, и каждый год пытаемся их внедрить внутрь нашей программы. И каждый год раскрываем какую-то новую грань „Я верю“.
Гость мероприятия — российский актер, телеведущий, резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал о том, почему пришел поддержать ежегодный Благотворительный концерт „Я верю“: „Мы сегодня пришли почти всей своей семьей — с супругой и младшим сыном. Я верю в стремление, в детскую непосредственность, в их талант, в неудержимую энергию. Но, прежде всего, я верю в то, что всеобщее единение и поддержка с геометрической прогрессией растут, когда рядом человек, который тоже верит, которому небезразлично. Только так можно создавать что-то достойное и излучающее свет“.
Поддержать концерт пришло множество именитых гостей. Многие из них были со своими семьями. Так, поддержку „Я верю“ оказали Павел Талалаев (официальный двойник Майкла Джексона), Михаил Башкатов (российский актер, телеведущий), Ляпичев Алексей (редактор Премьер-Лиги КВН, сценарист и продюсер), Вадим Галыгин (Российский актер, телеведущий, резидент Comedy Club), Прохор Шаляпин (российский певец, финалист телепроекта „Фабрика звёзд-6“), Антон Зорькин (радио— и телеведущий), Руслан Тагиев и Роман Пашков (солисты музыкальной группы „Градусы“), Пьер Нарцисс (Российский певец камерунского происхождения), Дмитрий Шпеньков (редактор высшей лиги КВН, креативный продюсер „Comedy Баттл“), Кирилл Лопаткин (фронтмен команды КВН „Сборная Саратова“), Корнеева Ксения (участница команды КВН „Раисы“, актриса шоу „Уральские Пельмени“).