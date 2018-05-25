В Москве прошел девятый ежегодный благотворительный концерт «Я верю»

Ежегодно благотворительный концерт «Я верю» дарит своим гостям — детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, оставшимся без попечения родителей, незабываемое путешествие в мир добра, веры, творчества и благополучия. Каждый год это путешествие имеет свой особенный смысл. В 2018 году организатор «Я верю» Детский Продюсерский центр «Имена Продакшн» в качестве главной идеи выбрал любимый всеми фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», а в качестве темы — «Я верю в Детство».

Главный за музыкальное сопровождение концерта стал Молодежный оркестр «Доминанта», «Сводный хор ДШИ Центр» под руководством дирижера, Почетного работника культуры Москвы Михаила Головина

Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы , Депутат Московской городской Думы, народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов , отвечая на вопросы журналистов отметил: «Первое, что видишь и ощущаешь, подходя сегодня к этому замечательному учреждению культуры, атмосферу тепла, добра и очень позитивной энергетики. Здесь дети разных возрастов, здесь ветераны, пожилые люди, которые объединены каким-то единым порывом, пониманием того, что этот праздник для них. А особенно — для тех, кто приехал сюда из детских домов, кто занимается в очень многих творческих и спортивных секциях, но сегодня объединились в единое культурное пространство вместе со взрослыми талантливыми ребятами, уже состоявшимися в жизни. Сегодняшний праздник говорит о том, что наше общество живет по другим законам, многим за рубежом непонятным. Это — благородство, это — терпение, это уважение и любовь к окружающим. Я знаю, что из года в год этот потрясающий фестиваль проходит с огромным успехом. И я рад быть сегодня здесь и поддержать сегодняшний концерт».

Главный организатор и идейный вдохновитель ежегодного Благотворительного концерта «Я верю» Диана Тевосова со своей стороны сказала: «Сегодняшний концерт — девятый. Можно сказать, что испытание временем мы уже прошли. Бессменно на его организацию меня вдохновляют дети. Сначала были мои, затем все больше и больше детей. И потом мы начали активную благотворительную деятельность по детским домам. Мне очень приятно осознавать, что у меня много друзей в детских домах. Мы все дружим, мы друг друга поддерживаем, и мы каким-то образом влияем на судьбы этих детей, улучшая, тем самым и свою и их судьбы. У нас тема концерта такая — „Я верю“: я верю в дружбу, я верю в любовь, я верю в счастливое будущее, я верю в Бога. Мы делаем мероприятие, в рамках которого интегрируем детей, оставшихся без попечения родителей, в здоровую, счастливую среду. Мы объезжаем детские дома, ищем в них таланты. Так, например, сегодня на сцене три талантливых ребенка из детского дома. Мы каждый год обновляем программу, делаем премьеру, и каждый год пытаемся их внедрить внутрь нашей программы. И каждый год раскрываем какую-то новую грань „Я верю“.