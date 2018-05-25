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От дворника до звезды: счастливые случайности в судьбе Дениса Майданова
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От дворника до звезды: счастливые случайности в судьбе Дениса Майданова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Это сейчас он собирает стадионы, а его песни исполняют Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие известные российские артисты. Но были моменты, когда Денис Майданов, отчаявшись в том, что его творчество нужно кому-то в столице, ночевал на вокзале и уже собирался вернуться в провинцию.
Однако тут судьба улыбнулась: произошла встреча с продюсером Юрием Айзеншписом, который в тот момент продвигал певицу Сашу.
Для нее Майданов написал текст песни «За туманом» — и это стало его первым громким успехом. Правда, даже когда его песни уже крутили по радио, Денису приходилось ночевать на вокзале: не было денег, чтобы снять комнату.
Впрочем, к бытовым неудобствам и безденежью ему было не привыкать. В программе «Судьба человека» Денис Майданов вспоминает, что работать начал с 13 лет. После развода его родителей денег хронически не хватало, и он вместе с мамой пошел работать сторожем в детский сад.
Затем он трудился и дворником, и рабочим на химзаводе, а после окончания московского Университета культуры — даже чиновником в администрации города Балаково. Там он отвечал за организацию массовых культурных мероприятий.
Однако все это время рядом с ним стоял рюкзак, в котором лежало множество песен и для собственного исполнения, и тех, которые он мог предложить уже известным эстрадным исполнителям.
"Все-таки творчество было моим призванием. Я сидел в кабинете и думал: «Парень, вот ты с этими бумажками, ручками, подписями так и останешься?» — вспоминает времена своего «чиновничества» Денис Майданов.
И однажды он решился — уехал в Москву, где счастливая встреча с Айзеншписом изменила его судьбу и привела к творческому успеху и признанию.
Счастливой случайностью стала и встреча с женщиной, которая стала его судьбой. Наталья приехала поддержать свою подругу на отборе в женскую группу, которую в 2003 году надумал создать Майданов.
Однако коллеги «отобрали» именно Наталью — и так она оказалась в студии Дениса. Правда, при первой встрече они сильно поссорились, но в итоге они стали парой «не разлей вода». И именно она поверила в то, что лучше самого Дениса его песни не исполнит никто.
Сегодня Майданова окружают толпы поклонниц, но он хранит верность своей Наталье.
Чему были посвящены самые первые стихи Дениса Майданова, написанные им в 8 лет, кто научил его играть на гитаре, из-за чего при первой встрече он поссорился с девушкой, которая впоследствии стала его женой? Об этом и не только сам Денис Майданов рассказывает в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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