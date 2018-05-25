Правительство продолжит поддержку детских культурных проектов и фестивалей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости . Правительство продолжит поддержку детских культурных проектов и фестивалей, в том числе тех, которые организуют в регионах, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Ольга Голодец

"Мы будем поддерживать детские фестивали, детские программы. Помимо таких уже завоевавших наши сердца программ, как конкурс Гранд пьяно Дениса Мацуева , конкурса Щелкунчик, мы будем заниматься теми конкурсами и программами, которые реализуются на местах, будем оказывать поддержку фестивальному детскому движению, точно также как и поддержку детскому культурному посвящению, занятию ребятами культурой, хореографией, музыкой, художественным искусством, всеми видами творчества", — сказала Голодец.

По ее словам, для министерства важна прежде всего фестивальная работа, поддержка тех фестивалей, которые едут в Россию. «Этот уровень культуры, когда в регионы приезжает большое количество очень известных российских исполнителей, музыкантов, оно будет всячески поддерживаться», — отметила Голодец.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.