Более десятка летних кафе будут открыты летом на территории Бибирева 

Более десяти сезонных кафе будут функционировать в летний период при стационарных предприятиях, расположенных на территории района Бибирево. Об этом сообщили в управе района.
-Согласно схеме размещения сезонных (летних) кафе, утвержденной установленным порядком, на территории района Бибирево планируется открытие 13 площадок, — рассказали в управе.
Стоит отметить, что в настоящее время на территории района работает десять летних кафе, где жители и гости района могут отдохнуть и пообщаться за чашечкой кофе.
(вт)