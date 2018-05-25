Более десятка летних кафе будут открыты летом на территории Бибирева

Более десяти сезонных кафе будут функционировать в летний период при стационарных предприятиях, расположенных на территории района Бибирево. Об этом сообщили в управе района.

-Согласно схеме размещения сезонных (летних) кафе, утвержденной установленным порядком, на территории района Бибирево планируется открытие 13 площадок, — рассказали в управе.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории района работает десять летних кафе, где жители и гости района могут отдохнуть и пообщаться за чашечкой кофе.

(вт)