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Дети приборостроителей своими руками сделали заводу красочный подарок — огромную поздравительную открытку
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Дети приборостроителей своими руками сделали заводу красочный подарок — огромную поздравительную открытку 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина. Дети приборостроителей своими руками сделали заводу красочный подарок — огромную поздравительную открытку22 мая, в день рождения АПЗ, у его проходной вырастали цветы, зажигались звезды, приземлялись ракеты и самолеты. Дети приборостроителей своими руками сделали заводу красочный подарок — огромную поздравительную открытку.
16 детских команд из 17 подразделений выпустили на волю свою фантазию. За полчаса будущие импрессионисты и реалисты должны были нарисовать большую открытку для завода. Самыми популярными на асфальтовом полотне стали ракеты, самолеты, счетчики. На одном из шедевров встретился даже житель другой планеты.
— На заводе работает моя бабушка Альбина, — рассказывает Кира Комшилина. — Я нарисовала для нее ракету и инопланетянина, потому что он тоже путешествует по космосу. Заводу желаю, чтобы хорошо работал и не ломался.
— Мы любим цветы и бабочек, — поделилась Яна Игнатова. — Их и дарим заводу. В этот праздник желаю всем и своему дедушке Мише, который здесь работает, здоровья!
Каждая из команд завоевала победу в одной из номинаций. Были среди детей и «Самые патриотичные» — нарисовавшие огромный флаг России, и «Самые любящие» — подарившие заводу гигантское сердце, и «Исследователи заводской площади» — изобразившие каждый объект, расположенный у проходной. Лучшими же стали представители цеха №50 с изображением токарного станка в мельчайших подробностях, команда ОГК СП, которая воспроизвела фотохронику жизни предприятия, и ребята из УВСиМК — они нарисовали экскурсионный маршрут по заводу, не забыв про столовую, проходную, цеха, самолеты и транспорт. Все художники получили памятные подарки и грамоты.
Конкурс закончился, а рисунки остались. В день рождения АПЗ выходящие с работы приборостроители улыбались, останавливались, чтобы рассмотреть шедевры маленьких рук талантливых людей.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина
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