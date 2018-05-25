Фотограф делает нахальные коллажи, пряча эротику за архитектурой

27-летняя американка Джулия признаётся, что долго время комплексовала по поводу своей фигуры и никак не могла принять себя. Бороться с неуверенностью и комплексами девушка решила с помощью фотографии. Так, она стала находить или создавать откровенные эротические фотографии и с помощью графических программ накладывать на самые интимные места снимки архитектуры. Таким образом, по словам жительницы Бруклина, она исследует сексуальность и границы дозволенного. Свои необычные и чувственные картинки Джулия называет «нахальные коллажи о женском начале» и публикует их в на своей страничке в Instagram, на которую подписались уже больше 100 тысяч человек.