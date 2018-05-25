Прокуратура потребовала достоверный бюджет Орла

Прокуратура озвучила предварительные результаты проверки исполнения законодательства при формировании бюджета Орла на 2018 год и плановый период.

Надзорный орган выяснил, что казна версталась без учета ряда обязательств, что привело к долгам по взносам на капремонт, в социальные фонды и во многих других сферах.

Прокурор Советского района объявил предостережения главе администрации города Орла Александру Муромскому и начальнику финансово-экономического управления Игорю Краличеву. Он потребовал обеспечить достоверность бюджета, а также принять меры к погашению задолженности, в том числе по страховым взносам. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, вопрос находится на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошедшем накануне заседании комитета горсовета Игорь Краличев доложил, что заблокированы счета 41 детского сада. Эта цифра «плавающая» и время от времени меняется. В начале года в заморозке оказались практически все учреждения культуры и образования. Недофинансирование ставит под угрозу обеспечение питанием детей, подготовку к новому учебному году, ремонт. Вероятны перебои с выплатой заработной платы бюджетникам. Власти города лихорадочно ищут источники реальных денег, так как бюджет наполнен лишь виртуальными доходами. Например, программа приватизации 2017 года была исполнена лишь на 8,4%, но в прогнозе реализация муниципального имущества должна была принести более 1,3 млрд рублей.

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