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Прокуратура потребовала достоверный бюджет Орла
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Прокуратура потребовала достоверный бюджет Орла 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура озвучила предварительные результаты проверки исполнения законодательства при формировании бюджета Орла на 2018 год и плановый период.
Надзорный орган выяснил, что казна версталась без учета ряда обязательств, что привело к долгам по взносам на капремонт, в социальные фонды и во многих других сферах.
Прокурор Советского района объявил предостережения главе администрации города Орла Александру Муромскому и начальнику финансово-экономического управления Игорю Краличеву. Он потребовал обеспечить достоверность бюджета, а также принять меры к погашению задолженности, в том числе по страховым взносам. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, вопрос находится на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.
На прошедшем накануне заседании комитета горсовета Игорь Краличев доложил, что заблокированы счета 41 детского сада. Эта цифра «плавающая» и время от времени меняется. В начале года в заморозке оказались практически все учреждения культуры и образования. Недофинансирование ставит под угрозу обеспечение питанием детей, подготовку к новому учебному году, ремонт. Вероятны перебои с выплатой заработной платы бюджетникам. Власти города лихорадочно ищут источники реальных денег, так как бюджет наполнен лишь виртуальными доходами. Например, программа приватизации 2017 года была исполнена лишь на 8,4%, но в прогнозе реализация муниципального имущества должна была принести более 1,3 млрд рублей.
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Сообщение Прокуратура потребовала достоверный бюджет Орла появились сначала на РИА 57.
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