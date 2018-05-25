Театр не одного актера

Сериал: Patrick Melrose Год: 2018 Каналы: Showtime и Sky Atlantic

Мини-сериалы всегда были фишкой британский телеканалов. Однако совместная работа американцев с англичанами никогда не «опускалась» до такого формата. Первый же эксперимент, который идет в эфире в этом месяце, оказался весьма удачным.

Сериал «Патрик Мелроуз», снятый телеканалами Showtime и Sky, основан на одноимённом цикле автобиографических романов английского писателя Эдварда Сент-Обина. По сюжету главный герой, Патрик Мелроуз, мужчина аристократических кровей и героиновый наркоман, узнаёт, что его отец скоропостижно скончался. И Патрика это… очень обрадовало и отяготило — ему нужно лететь в Америку, чтобы забрать прах.

В первом же эпизоде зрителю дают понять, что главный герой — глубоко травмированный прошлым человек, который с переменным успехом пытается жить нормально. А дальше в пяти эпизодах сценаристы вместе с автором книги пытаются раскрыть нам причины такой жизни.

Сценаристом проекта выступил номинант на премию BAFTA Дэвид Николлс , за режиссуру отвечал немец Эдвард Бергер , а исполнитель титульной роли и один из продюсеров шоу Бенедикт Камбербэтч мечтал сыграть Патрика так же сильно, как Гамлета. Сериал представляет собой гремучую смесь из наркотических безумств а-ля Хантер С. Томпсон, грязного алкореализма в духе Чарльза Буковски и раскочегаренного до предела таланта Бенедикта Камбербэтча. В сериале есть несколько отсылок к классике кино о наркоманах — в сценах, в кадрах и даже в звуках.

Бенедикт Камбербэтч очень точно передает характер человека, который пытается заглушить боль от тягостных воспоминаний из своего детства, в котором у него было все, кроме родительской любви и заботы. Его травмы настолько глубоки, что вместо того, чтобы взяться за ум, главный герой пускается во все тяжкие. Очередная попытка завязать оборачивается оголтелым срывом, алкоголь льется рекой, горы белого порошка на прикроватном столике становятся все выше, а старые знакомые в Нью-Йорке отворачиваются от него один за другим.

За Патриком прочно закрепилась репутация первоклассного нарцисса, социопата и бездельника, тогда как сам он все еще надеется выкарабкаться из того ада, в который сам себя загнал. Но есть один вопрос, получить ответ на который будет страшнее, чем остаться без дозы. Кроме этой испепеляющей ненависти, у него ничего в жизни нет, и если Патрик наконец найдет в себе силы простить отца, то как и зачем жить дальше?

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ