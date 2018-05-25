Дело архангельского музыканта против рэпера Стима зависло из-за молчания ответчика

Дело о плагиате известного рэпера у архангельского музыканта Антона Грабовского, более известного под псевдонимом Tony G, застопорилось после того, как судебные органы так и не смогли оповестить ответчика о слушаниях. Об это 29.ru рассказал Антон Грабовский.

— Я получил отписное, согласно которому ответчик не был официально уведомлен о возбуждении дела, поэтому его не выявили на территории РФ. Никита Легостев, он же Stim, имеет двойное гражданство, проживает в Таллине — рассказал Tony G. — Так же, важную роль сыграл факт неявки представителей третьей стороны отвечающих за его авторские права (РАО) в суд. Всё ограничилось лишь отписным с теми данными, что суд выявил, сам делая запросы по инстанциям. Уважаемой судьёй мне было предложено обжаловать решение в областном суде в течении 15 дней после письма.

В данный момент Tony G обдумывает свои дальнейшие действия.

— Это проблемы судебной системы. Подавать в суд снова надо по его месту жительства, то есть в Таллине, но человек работает, снимается в сериалах, выступает в регионах России. А я должен ехать, ловить его там, хотя сам — пострадавшая сторона, у меня взяли без спроса музыку, — ответил на вопрос о дальнейших действиях музыкант.

Судебное разбирательство со Стимом Антон Грабовский начал еще в декабре 2017 года. Архангельский музыкант решил отсудить у столичного рэпера пять миллионов рублей или семь биткоинов за украденную аранжировку композиции «Аэроплан» — спустя почти семь лет после выхода песни.