Ещё
Дело архангельского музыканта против рэпера Стима зависло из-за молчания ответчика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Дело архангельского музыканта против рэпера Стима зависло из-за молчания ответчика 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Дело о плагиате известного рэпера у архангельского музыканта Антона Грабовского, более известного под псевдонимом Tony G, застопорилось после того, как судебные органы так и не смогли оповестить ответчика о слушаниях. Об это 29.ru рассказал Антон Грабовский.
— Я получил отписное, согласно которому ответчик не был официально уведомлен о возбуждении дела, поэтому его не выявили на территории РФ. Никита Легостев, он же Stim, имеет двойное гражданство, проживает в Таллине — рассказал Tony G. — Так же, важную роль сыграл факт неявки представителей третьей стороны отвечающих за его авторские права (РАО) в суд. Всё ограничилось лишь отписным с теми данными, что суд выявил, сам делая запросы по инстанциям. Уважаемой судьёй мне было предложено обжаловать решение в областном суде в течении 15 дней после письма.
В данный момент Tony G обдумывает свои дальнейшие действия.
— Это проблемы судебной системы. Подавать в суд снова надо по его месту жительства, то есть в Таллине, но человек работает, снимается в сериалах, выступает в регионах России. А я должен ехать, ловить его там, хотя сам — пострадавшая сторона, у меня взяли без спроса музыку, — ответил на вопрос о дальнейших действиях музыкант.
Судебное разбирательство со Стимом Антон Грабовский начал еще в декабре 2017 года. Архангельский музыкант решил отсудить у столичного рэпера пять миллионов рублей или семь биткоинов за украденную аранжировку композиции «Аэроплан» — спустя почти семь лет после выхода песни.
29.ru: последние новости
Опыт краудфандинга, сказки и космическая опера: Архангельск едет на книжный фестиваль «Красная площадь» Полонез, вальс, полька и краковяк: в преддверии Пушинского бала северян научат историческим танцам Северодвинские зоозащитники вышли на пикет против цирков, не испугавшись холода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение