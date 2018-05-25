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Для музея Воронежского института МВД сшили форму петровских времён
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Для музея Воронежского института МВД сшили форму петровских времён 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В этом году российская полиция отмечает 300-летие.
К юбилею в институте МВД обновили музей. Часть экспонатов, правда, не подлинные. Например, форма пошита современными мастерами, но в строгом соответствии с оригиналом, вплоть до мелочей. А вот фигурки полицейских делали сами. 25 мая 1718 года по старому стилю Пётр Первый учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Тогда полномочия были шире, чем сейчас. Кроме, собственно, охраны порядка и борьбы с преступностью, полицейские выполняли функции Роспотребнадзора и Пожарной инспекции, следили за чистотой улиц. В Воронеже полиция появилась 15 лет спустя.
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