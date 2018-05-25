Сергей Лукин принял участие в открытии музея Воронежского института МВД 

Праздничный концерт в честь этой знаменательной даты состоялся в стенах Воронежского института МВД РФ.
Среди гостей торжества были также: главный федеральный инспектор по Воронежской области аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО Александр Солодов, представители исполнительной, законодательной и духовной власти региона, ветераны органов внутренних дел. Перед началом праздничного концерта состоялось торжественное открытие обновленного музея. Первую экскурсию по которому провёл руководитель Воронежского института МВД РФ генерал-майор полиции Александр Нахимов. Здесь представлена история создания и развития служб уголовно-исполнительной системы России за весь период их существования — от батальонов корпуса внутренней стражи Российской Империи до войск и подразделений НКВД, МВД и Минюста РФ.
В начале праздничного мероприятия Сергей Лукин от имени Совета Федерации ФС РФ поздравил руководство, сотрудников Воронежского института МВД РФ и ветеранов правоохранительных органов с замечательным юбилеем и вручил им приветственный адрес. В своём выступлении парламентарий отметил, что термин «полиция» впервые в России был введен Петром Великим при учреждении в 1718 году специальной службы надзора за общественным порядком. За 300 лет своего существования полиция неоднократно реформировалась, но на протяжении всего этого времени основой её эффективной деятельности оставались: высочайший уровень ответственности, выдержка, самообладание и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Эти качества неизменно отличают людей, посвятивших себя работе в органах внутренних дел.
«Полиция служит неотъемлемой частью нашего государства. Путь, который она прошла, показывает, что органы правопорядка всегда имели большое значение для развития страны, — отметил сенатор Сергей Лукин, обращаясь к руководству, сотрудникам Воронежского института МВД РФ. — Вы призваны обеспечивать безопасность каждого гражданина и всего нашего общества. В числе приоритетных направлений вашей работы, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин: защита законных интересов россиян, борьба с экономическими преступлениями, противодействие коррупции. Последовательная работа современной полиции, нацеленная на соблюдение законности, сохранение спокойствия жителей региона и всей России, крайне важна. Ведь от вашей успешной профессиональной деятельности во многом зависит будущее страны».