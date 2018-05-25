Екатеринбургские депутаты в больницы не ходят

25 мая на внеочередном заседании думы Екатеринбурга был представлен отчет о результатах работы системы муниципального здравоохранения в 2017 году. Докладчиком выступил глава горздрава Александр Дорнбуш. Как выяснилось, по большинству показателей управление выполнило установленные нормативы.

За принятие отчета проголосовали 22 из 24 присутствовавших на заседании депутатов. Однако, как оказалось, с точки зрения пациентов все они оценить работу муниципальных больниц не могут, поскольку попросту их не посещают.

"Я веду здоровый образ жизни. В детскую №11 детей водила, когда были маленькими. А сама не могу вспомнить, когда последний раз ходила в больницу. Диспансеризацию проходила в больнице №2", — рассказала "Уралинформбюро" председатель комиссии по социальной защите и здравоохранению Ира Овчинникова. Из проблем депутат назвала плохое состояние детской поликлиники больницы №15 в Орджоникидзевском районе.

"Сам в больницы не хожу. Если мы воспитаем население в таком духе, что каждый будет отвечать за свое здоровье, стараться не болеть и профилактические меры принимать самостоятельно, то все будет прекрасно", — сообщил Николай Косарев . По словам депутата, горздраву лучше сместить акцент с совершенствования технологий на воспитание населения в духе ЗОЖ.

"Я стараюсь в больницы не ходить. Веду здоровый образ жизни, поэтому редко приходится обращаться в поликлинику", — рассказал Дмитрий Сергин . Сам депутат по первой профессии — врач и имеет много знакомых в медицинской среде, поэтому при необходимости пользуется частными консультациями друзей.

"У нас недостаточно развита первичная медпомощь, поликлиническая. Стационары активно внедряют технологии. Высококвалифицированная помощь для таких, скажем, штучных пациентов — на очень высоком, европейском уровне. Теперь первичное звено — участковая, педиатрическая служба должна приближаться к тем стандартам, которые сегодня есть в частных больницах по комфорту и по доступности", — считает депутат.

Именно в этом направлении сейчас развивается городское здравоохранение — в муниципальных больницах внедряется «Открытая регистрация». Программа позволяет сократить время обслуживания в регистратуре втрое, рассказал в своем докладе Александр Дорнбуш. Звонки в больницу теперь вместо регистратуры направляются в автоматический колл-центр. Регистраторы не ищут медицинские карты больных — их готовят заранее ко времени записи пациентов. А сами «клиенты» лечебных заведений не толпятся у окошка, а ждут своей очереди, которую показывают на электронном табло. В 2017 году программа была внедрена в 6 медучреждениях, в 2018 году появится еще в 9.