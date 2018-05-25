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Проект «Плюшевый доктор» стал лауреатом конкурса «Волонтерский прорыв»
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Проект «Плюшевый доктор» стал лауреатом конкурса «Волонтерский прорыв» 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Проект «Плюшевый доктор» волонтеров-медиков из Курска победил в номинации «Молодежь изменяет мир» регионального конкурса «Волонтерский прорыв», сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Проект «Плюшевый доктор» призывает подрастающее поколение внимательнее относиться к здоровью, своевременно обращаться за помощью к специалистам и принимать все меры для того, чтобы избежать тяжелых заболеваний.
Каждый месяц начиная с 2016 года добровольцы в игровой форме рассказывают детям в школах и интернатах о разнообразии врачебных специальностей, строении организма человека и о том, как сохранить здоровье и оказать первую помощь.
"Важно своевременно рассказать молодому поколению о работе всех органов и организма в целом, сформировать привычку к здоровому образу жизни, научить навыкам оказания первой помощи. В игровой форме обучение не только повышает интерес к проекту, но и позволяет школьникам лучше запоминать принципы профилактики болезней и соблюдать их", — отметила региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Курской области Алина Шеховцова.
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