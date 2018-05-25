В Омске откроется «Территория ЭТНО»

В Омском сквере Дружбы народов у дворца искусств «Сибиряк» 27 мая 2018 года в 13:00 состоится открытие «Территории ЭТНО», творческого проекта, организованного по инициативе национальных творческих объединений города.

В рамках проекта будет работать 16 творческих площадок, как сообщает пресс-служба администрации города Омска. 13 общественных объединений представят концерт, национальные игры, ремесленные мастер-классы. Гости смогут попробовать блюда национальных кухонь. Также на площадке «Межнациональный открытый микрофон» представители разных народов смогут прочесть стихи на родном языке.

Напомним, проект «Территория ЭТНО» был впервые реализован в 2017 году.