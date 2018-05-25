Планы на выходные 26-27 мая: сырный фестиваль, «Каста» и «Звездные войны»

Не знаешь, чем заняться в последние весенние выходные? Мы подскажем!

Концерт «Reebok Classic. Классика. Навсегда»

https://www.youtube.com/watch?v=8zHjanBzZt8

Завтра в Музее-заповеднике «Коломенское» в 17:00 для тебя выступят «Аигел», «Каста», Mnogoznaal, Батишта. Приходи!

Веранда «Облака»

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А еще обязательно загляни в ресторан «Облака» — там, на крыше «Времен года», работает летняя веранда (она, кстати, застекленная, так что даже в дождливую погоду ты сможешь наслаждаться видом на город). И, конечно, обновленное меню и специальное летнее предложение от шеф-повара».

Адрес: Кутузовский пр-т, 48.

«Невероятные приключения Факира»

https://www.youtube.com/watch?v=2l842GgWyYU

26 мая в рамках совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра «Пионер» «Бесценные города в кино» состоится предпремьерный показ комедии «Невероятные приключения Факира». Это забавная комедия о мошеннике из пригорода Мумбаи. Не пропусти!

Адрес: Кутузовский пр-т, 21.

Фестиваль сыра

С 25 по 27 мая в гастрономическом лофте «Гастроферма» пройдет фестиваль сырных премьер. В программе: сырный батл, гастрономические конкурсы, мастер-класс по приготовлению сырных конфет, подарки и многое другое.

Адрес: ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59 Casio

26 мая на «Винзаводе» пройдет заключительный этап GTOUR. Это образовательный проект Casio G-SHOCK, раскрывающий многообразие уличной культуры. Прийти может любой желающий по предварительной регистрации.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

https://www.youtube.com/watch?v=DesqPugsMr8

Фильм вышел в прокат 24 мая, если ты еще не успел посмотреть, то скорее в кино. Это картина о похождениях юного Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами.

26 мая в 21:00 во дворе «Стрелки» состоится прямая трансляция финального матча Лиги Чемпионов УЕФА, который сведет на стадионе НСК Олимпийский в Киеве испанский клуб «Реал Мадрид» с английским «Ливерпулем». Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-26-27-maya-syrnyj-festival-kasta-i-zvezdnye-vojny/