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Пломбир здесь больше не живёт: в Новосибирске закрылось кафе-мороженое международной сети
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Пломбир здесь больше не живёт: в Новосибирске закрылось кафе-мороженое международной сети 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Единственное новосибирское кафе Baskin Robbins прекратило работу — помещение, которое оно занимало, выставлено на продажу.
Кафе Baskin Robbins, которое располагалось на втором этаже жилого дома на углу улиц Каменской и Фрунзе, окончательно прекратило работу. Эту информацию НГС подтвердил управляющий партнёр компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров — его компания сейчас занимается продажей бывшего помещения кафе.
Владелец хочет выручить за этот объект 25 миллионов рублей (по 76,8 тысячи рублей за квадратный метр), причём, как признает Назаров, совсем недавно цена была снижена на 700 тысяч.
Baskin Robbins — американский бренд мороженого и фирменных кафе, которые им торгуют. С перерывами эта сеть присутствует на рынке Новосибирска с конца 1990-х годов. Первое заведение было открыто на улице Октябрьской, но тогдашний финансовый кризис и девальвация рубля заставили владельцев свернуть бизнес.
Потом бренд вернулся на рынок с уже новыми партнёрами из числа местных бизнесменов. Несколько заведений работали в разных районах города (например, одна из точек располагалась в ТРЦ «Сан Сити»). Заведение на углу Каменской и Фрунзе открылось в 2012 году.
Сейчас единственным заведением формата кафе-мороженое в городе можно считать «Мастерскую джелато» в ТРК «Галерея Новосибирск». Там же, но уже на фуд-корте и без собственного зала работает точка сети «33 пингвина».
Baskin-Robbins не единственная потеря этого года. Ранее на Вокзальной магистрали прекратили работать сразу два заведения корпорации «Росинтер» — «Иль Патио» и «Планета Суши».
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