Женщина из Березников умерла на 54 сутки после родов. Минздрав сообщил результаты служебной проверки

В Прикамье стали известны результаты проверки по факту смерти роженицы из Березников. Пациентка скончалась на 54 сутки после родов.

В середине апреля женщину с осложнениями, которые, по словам медиков, нельзя было спрогнозировать, перевели из краевой больницы имени Вагнера в Пермскую краевую клиническую больницу. Ещё через неделю пациентка умерла, ее ребенок сейчас находится в удовлетворительном состоянии. После этого Министерство здравоохранения края инициировало в этих медучреждениях проверку.

— По результатам проверки был выявлен ряд недостатков. При диспансерном наблюдении в женской консультации Краевой больницы имени Вагнера в Березниках была допущена недооценка факторов риска имевшейся у женщины патологии, — сообщают в краевом Минздраве . — Указанный факт привел к тому, что женщина не была отнесена к категории высокого риска, пациентки которой в плановом порядке госпитализируются на роды в учреждения родовспоможения третьего уровня.

К таким медицинским организациям в Прикамье относится пермский краевой перинатальный центр — именно туда со всего региона везут женщин с различными патологиями, которые могут сказаться на родах и здоровье матери и ребёнка. Но, при этом, как пояснили 59.ru в краевом Минздраве, и решение оставить женщину рожать в роддоме Березников не было ошибочным.

— Перевод в краевую больницу осуществлен из роддома города Березники в связи с осложнениями, относящимися к категории не прогнозируемых, — поясняют в ведомстве. — Осложненные роды имеют место в любом роддоме. Часть осложнений предвидеть невозможно. Перевод пациентки в Пермскую краевую клиническую больницу осуществлен своевременно. Выявленные в ходе проверки недостатки не имели причинно-следственной связи с летальным исходом.

Причину смерти женщины не сообщают, как и не поясняют, почему это произошло практически два месяца спустя после родов. Однако, как выяснилось в ходе проверки, перевели пациентку из Березников в Пермскую краевую больницу вовремя. В том, как оказывали медпомощь женщине в Пермской краевой больнице, нарушений не нашли.

Дисциплинарное наказание применено к медикам, которые лечили женщину в Березниках. Какие именно, в Минздраве не уточняют.

— Меры были адекватны выявленным недостаткам, — пояснили в ведомстве.

Ранее 59.ru рассказывал, что в начале декабря в Пермской краевой клинической больнице умерла пермячка, беременная двойней.