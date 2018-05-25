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Опубликованы концепции будущего «храма у драмы»
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Опубликованы концепции будущего «храма у драмы» 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Дизайнеры завершили работу над концептами будущего храма Святой Екатерины, который планируется построить на набережной в центре Екатеринбурга. По некоторым данным, все три рендера уже переданы потенциальным подрядчикам, сообщает "Уралинформбюро".
Эпопея со строительством религиозного сооружения началась еще в 2010 году. Тогда активисты предлагали восстановить храм на историческом месте — на площади Труда — однако екатеринбуржцы выступили против этого варианта. Через шесть лет было решено возвести храм в акватории городского пруда. Идея расположить строение на намывном острове в центре водоема породила стихийную протестную акцию «Обними пруд», в итоге его горожанам удалось отстоять.
В декабре 2017 года собор решили перенести с пруда и строить на набережной, недалеко от Свердловского театра драмы.
Ранее по теме: «Храм у драмы» встанет рядом с домом Козицына
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