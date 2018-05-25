Казань проведет День дружбы народов на фан-фесте у «Чаши»

День дружбы народов запланирован в Казани в дни проведения чемпионата мира по футболу. По словам главы совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимура Кадырова, возможность организации праздника в эти дни обсуждается с Министерством культуры РТ. По всей видимости, праздник пройдет на территории фан-феста у центра семьи «Казан». Организаторы обещают показать традиции и культуру разных народов мира, создав комплекс интересных мероприятий. В какой именно день фан-феста пройдет событие пока неясно, добавил Кадыров.