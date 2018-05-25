В центре соцобслуживания Рязанского обсудили творчество Рихарда Вагнера

Беседа «Реформатор музыки — Рихард Вагнер » состоялась в центре социального обслуживания населения на улице Зеленодольской. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— На встрече мы поговорили о творчестве Рихарда Вагнера, о его жизненном пути, посмотрели фрагменты из документального фильма «Сумерки бога», прослушали отрывки из известных музыкальных произведений, — добавил сотрудник центра.

Напомним, что центр соцобслуживания Рязанского района располагается по адресу улица Зеленодольская, дом 4. (мю)