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В центре соцобслуживания Рязанского обсудили творчество Рихарда Вагнера
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В центре соцобслуживания Рязанского обсудили творчество Рихарда Вагнера 

Управа Рязанского района 28 минут назад
Беседа «Реформатор музыки — Рихард Вагнер» состоялась в центре социального обслуживания населения на улице Зеленодольской. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— На встрече мы поговорили о творчестве Рихарда Вагнера, о его жизненном пути, посмотрели фрагменты из документального фильма «Сумерки бога», прослушали отрывки из известных музыкальных произведений, — добавил сотрудник центра.
Напомним, что центр соцобслуживания Рязанского района располагается по адресу улица Зеленодольская, дом 4. (мю)
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