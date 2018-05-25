Библиотеки на Донецкой и Перерве проведут дни открытых дверей

Познакомиться с работой библиотеки №135 на Перерве и Донецкой смогут все желающие в рамках дней открытых дверей 27 мая.

— Наши гости познакомятся с мультимедийной презентацией «Самые удивительные библиотеки мира», где узнают много интересных фактов из истории библиотек, примут участие в викторине, посвященной книгам и библиотекам, — рассказали администрации учреждения культуры.

Посетители украсят «дерево читательских предпочтений»

Программа начнется в 12.00 по адресам: ул. Донецкая, д.33 и ул. Перерва, д.24 стр. 2. Вход свободный. (то)