Команда Дворца творчества «Хорошево» удостоилась звания отличника краеведческой деятельности

На Московском открытом фестивале юных историков-краеведов Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» удостоился звания отличника краеведческой деятельности.

— Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево», благодаря работе координаторов базовой площадки по краеведению, а также выступлениям участников городских этапов конкурсов фестиваля, вошел в группу Гран-при и получил звание «Отличник краеведческой деятельности» за 2017–2018 год, — сообщили в пресс-службе учреждения.

Воспитанница дворца Татьяна Е. стала обладательницей Гран-при фестиваля и звания «Самый творческий участник».

Напомним, Московский открытый фестиваль юных историков-краеведов проходил в течение всего учебного года и включал ряд конкурсов и олимпиад. (ео)