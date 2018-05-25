Ещё
Восемь российских звезд, которых поймали с сигаретой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Восемь российских звезд, которых поймали с сигаретой 

В городе N 22 минуты назад
Фото: В городе N
Мы привыкли видеть звезд в дизайнерской одежде и гриме, слышать об их поездках на самые дорогие курорты и шикарных вечеринках. Но в жизни знаменитости — обычные люди со своими недостатками и вредными привычками. Перед вами восемь известных людей России, которые курят и не скрывают этого.
Алла Пугачева
Алла Борисовна курила очень долгое время — 52 года, но пару лет назад заявила, что избавилась от вредной привычки. СМИ не раз подозревали примадонну в обмане, но официальная информация осталась прежней: женщина, которая поет, больше не курит. Многие связывают отказ от сигарет с появлением в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина детей — Гарри и Елизаветы.
Валерия Гай Германика
Гай Германика — режиссер весьма провокационных фильмов, герои которых много выпивают и курят (причем не только сигареты). Да она и сама не скрывает своих пристрастий, а однажды Валерия даже была оштрафована за курение в одном из номеров отеля в Санкт-Петербурге.
Николай Расторгуев
Солист бессмертной российской группы «Любэ» курит уже много лет. Конечно, врачи советуют певцу бросить курить, ведь здоровье подводило его уже не раз, однако Николай Расторгуев не готов отказывать себе в этой слабости.
Анна Самохина
Актриса многочисленных фильмов и сериалов, чью жизнь унес рак желудка, пыталась избавиться от пагубной привычки, но так и не смогла. По словам близких Самохиной, она очень много курила и пила черный кофе до самого дня смерти. Медики утверждали, что к такому исходу могли привести именно никотиновая зависимость и любовь к кофе.
Михаил Боярский
Михаил Боярский не только не пытается бросить курить, но и отстаивает права курильщиков России самым активным образом — он возглавляет общероссийское движение за права курящих. Сам он как-то обмолвился в интервью, что даже не надеется отказаться от сигарет вовсе, но рассчитывает сократить дневную дозу никотина.
Лера Кудрявцева
Телеведущая выкуривает больше пачки сигарет ежедневно, и о пристрастии Кудрявцевой можно догадаться по узнаваемому голосу с хрипотцой. Она признавалась, что хочет бросить курить, но у нее попросту не получается. Сейчас Лера беременна, и возможно, именно это обстоятельство поможет ей справиться с зависимостью.
Дмитрий Дибров
Звезда телеэкрана тоже пробовал отказаться от курения, для чего приобрел электронную сигарету. Однако та быстро вышла из строя (по словам Дмитрия, быстрее, чем он успел в ней разобраться), а ведущий вернулся к своей привычке.
Влад Лисовец
Топовый российский стилист и телеведущий тоже курит сигареты — папарацци часто ловят его за этим занятием. Поклонникам вредная привычка Лисовца даже нравится, а психологи по манере Влада держать сигарету определяют в нем творческого человека.
По материалам 24smi.org  Фото: inforesist.org, limon.postimees.ee, feme.ua, fishki.net, ntv.ru, crime-xxlive.livejournal.com, bublik.delfi.ee, uznayvse.ru, spletnik-ru.blogspot.ru.
Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью
В городе N: последние новости
5000 нижегородцев провели «Ночь музеев» по другим правилам Число участников акции «Ночь музеев» выросло в Нижегородской области Минкультуры не отреагировало на жалобу нижегородки на продажу наркотиков в театре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение