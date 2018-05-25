Восемь российских звезд, которых поймали с сигаретой

Мы привыкли видеть звезд в дизайнерской одежде и гриме, слышать об их поездках на самые дорогие курорты и шикарных вечеринках. Но в жизни знаменитости — обычные люди со своими недостатками и вредными привычками. Перед вами восемь известных людей России, которые курят и не скрывают этого.

Алла Борисовна курила очень долгое время — 52 года, но пару лет назад заявила, что избавилась от вредной привычки. СМИ не раз подозревали примадонну в обмане, но официальная информация осталась прежней: женщина, которая поет, больше не курит. Многие связывают отказ от сигарет с появлением в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина детей — Гарри и Елизаветы.

Валерия Гай Германика

Гай Германика — режиссер весьма провокационных фильмов, герои которых много выпивают и курят (причем не только сигареты). Да она и сама не скрывает своих пристрастий, а однажды Валерия даже была оштрафована за курение в одном из номеров отеля в Санкт-Петербурге.

Солист бессмертной российской группы «Любэ» курит уже много лет. Конечно, врачи советуют певцу бросить курить, ведь здоровье подводило его уже не раз, однако Николай Расторгуев не готов отказывать себе в этой слабости.

Актриса многочисленных фильмов и сериалов, чью жизнь унес рак желудка, пыталась избавиться от пагубной привычки, но так и не смогла. По словам близких Самохиной, она очень много курила и пила черный кофе до самого дня смерти. Медики утверждали, что к такому исходу могли привести именно никотиновая зависимость и любовь к кофе.

Михаил Боярский не только не пытается бросить курить, но и отстаивает права курильщиков России самым активным образом — он возглавляет общероссийское движение за права курящих. Сам он как-то обмолвился в интервью, что даже не надеется отказаться от сигарет вовсе, но рассчитывает сократить дневную дозу никотина.

Телеведущая выкуривает больше пачки сигарет ежедневно, и о пристрастии Кудрявцевой можно догадаться по узнаваемому голосу с хрипотцой. Она признавалась, что хочет бросить курить, но у нее попросту не получается. Сейчас Лера беременна, и возможно, именно это обстоятельство поможет ей справиться с зависимостью.

Звезда телеэкрана тоже пробовал отказаться от курения, для чего приобрел электронную сигарету. Однако та быстро вышла из строя (по словам Дмитрия, быстрее, чем он успел в ней разобраться), а ведущий вернулся к своей привычке.

Топовый российский стилист и телеведущий тоже курит сигареты — папарацци часто ловят его за этим занятием. Поклонникам вредная привычка Лисовца даже нравится, а психологи по манере Влада держать сигарету определяют в нем творческого человека.

По материалам 24smi.org Фото: inforesist.org, limon.postimees.ee, feme.ua, fishki.net, ntv.ru, crime-xxlive.livejournal.com, bublik.delfi.ee, uznayvse.ru, spletnik-ru.blogspot.ru.