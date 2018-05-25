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В Майкопском районе пройдёт Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
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В Майкопском районе пройдёт Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 

АиФ Адыгея 23 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
В Майкопском районе Республики Адыгея 2-4 июня 2018 года в 27 раз будет проходить Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.
«Проведение данного фестиваля является одним из основных мероприятий культурной направленности в регионе, демонстрирующим межнациональное согласие, взаимное уважение друг к другу народов населяющих Адыгею, сообщили в отделе СМИ по Адыгее.
История фестиваля казачьей культуры берет начало в 1992 году, когда по инициативе казаков п. Тульского и при поддержке работников районного Дома культуры был впервые проведен фестиваль казачьей песни. Очень скоро границы фестиваля расширились, он стал фестивалем казачьей культуры, с 1998 года ему присвоен статус регионального, а с 2015 года — межрегионального.
Фестиваль является важным элементом приобщения жителей нашей страны к музыкальному фольклору, традиционному хореографическому искусству, народным и культурным традициям казачества, вовлечения их в самодеятельное художественное творчество и укрепления межрегионального сотрудничества.
В фестивале, проводимом в 2017 году, принимали участие 34 творческих коллектива (22 взрослых и 12 детских) из 7-ми субъектов Российской Федерации: Волгоградской, Ростовской, Московской и Сахалинской областей, республик Адыгеи и Карачаево-Черкессии, Краснодарского края, а также 42 участника — мастеров детского декоративно-прикладного искусства.
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