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День славянской письменности отметили в детской библиотеке района Аэропорт
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День славянской письменности отметили в детской библиотеке района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В детской библиотеке № 31 на Балтийской улице прошло мероприятие «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки». Встречу для школьников приурочили ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом рассказала заведующая учреждением Юлия Дьячковская.
— Ребята узнали много нового об этом замечательном празднике, посмотрели презентацию, поучаствовали в играх, отгадали загадки, — поделилась Дьячковская.
Добавим, День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая, связан с деятельностью православных святых Кирилла и Мефодия.
Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Балтийская, д. 4. (мю)
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