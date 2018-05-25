День славянской письменности отметили в детской библиотеке района Аэропорт

В детской библиотеке № 31 на Балтийской улице прошло мероприятие «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки». Встречу для школьников приурочили ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом рассказала заведующая учреждением Юлия Дьячковская.

— Ребята узнали много нового об этом замечательном празднике, посмотрели презентацию, поучаствовали в играх, отгадали загадки, — поделилась Дьячковская.

Добавим, День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая, связан с деятельностью православных святых Кирилла и Мефодия.

Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Балтийская, д. 4. (мю)