В Печатниках с детьми обсудили правила поведения на дорогах

В Печатниках с детьми — воспитанниками подразделения на Курьяновской улице Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина — обсудили правила поведения на дорогах. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«В подразделении, расположенном на 1-ой Курьяновской ул., 21, проведено профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!». С воспитанниками проводились беседы по вопросам соблюдения ПДД, по правилам безопасного поведения на дорогах, в частности, при управлении

велосипедами и самокатами на дворовой территории», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о мероприятиях комплекса: mok.mskobr.ru. (то)