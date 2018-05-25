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В Печатниках с детьми обсудили правила поведения на дорогах
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В Печатниках с детьми обсудили правила поведения на дорогах 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
В Печатниках с детьми — воспитанниками подразделения на Курьяновской улице Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина — обсудили правила поведения на дорогах. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В подразделении, расположенном на 1-ой Курьяновской ул., 21, проведено профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!». С воспитанниками проводились беседы по вопросам соблюдения ПДД, по правилам безопасного поведения на дорогах, в частности, при управлении
велосипедами и самокатами на дворовой территории», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о мероприятиях комплекса: mok.mskobr.ru. (то)
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