DIGITAL-РЕНЕССАНС

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Культурный код России позволяет успешно интегрировать digital-технологии «Российский (культурный код — Ред.) должен быть так же, как и у всех, — в том сочетании мировых деталей мировой культуры, которое может произойти только в России. Культурный код позволяет превращать некую бухгалтерию, которой для многих из нас является цифра, цифровая экономика, в нечто большее, нечто творческое, где ответы не простые, где дважды два не равно четырем», — Михаил Пиотровский , генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Для современной эпохи характерна тенденция к «монетизации» искусства

«У этой медали есть две стороны. Внимание может уходить от собственно художественной части к части денежной, и я на это не жалуюсь, хотя это в некоторых случаях досадно. В какой-то момент начинаешь ощущать себя как человек, который превращается в товар», — Кевин Абош, художник.

Виртуальная реальность и искусственный интеллект — драйверы современного культурного развития

«Виртуальная реальность вместе с искусственным интеллектом — это, может быть, два ключевых компонента, которые и являются драйверами цифрового ренессанса. Виртуальная реальность будет таким интерфейсом для всего — для искусства, для технологий. В искусстве мы создаем реальность, которая потом будет материализована и воплощена», — Дрю Катаока, художник Drue Kataoka Studios.

Импульс художественного и научного познания — поиск нового

«Процесс создания научного открытия и процесс создания произведения искусства, они в основе своей все равно имеют творчество. Это творчество имеет одну ДНК и одни корни», — Кирилл Андросов , управляющий директор Altera Investment Fund.

«Есть три уровня, на которых мы можем разговаривать и проводить параллели между художественным и научным творчеством. Основная проблема, сверхзадача стоит в создании чего-то нового», — Константин Новоселов , лауреат Нобелевской премии по физике.

Digital-ренессанс приводит к возрождению потенциала отдельной творческой личности

«Мы сейчас переживаем период, когда человечество оказалось в состоянии антропоцентричности. Каждый человек сейчас может влиять на всю цивилизацию, на ход цивилизации через свои идеи. Любой человек, у которого есть креативная идея, может донести эту идею до миллиардов людей», — Дмитрий Аксенов , председатель совета директоров RDI Group.

ПРОБЛЕМЫ

Неопределенность последствий научных открытий для мира

«Художник, ученый должен уметь сворачивать на бездорожье, сворачивать с проторенной дороги и делать открытия. Небольшое пространство свободы задает ученому вопрос: как распорядиться этой свободой в точной науке? Всегда, когда великий ученый работает над новым научным открытием, задается ли ученый вопросом о том, как это открытие изменит наш мир?» — Кирилл Андросов.

«Та тема, над которой я работаю и которая называется первая, или даже вторая квантовая революция — это новая концепция. Это запутанность, квантовая запутанность, это действительно совсем новая тема. То есть как мы меняем мир, в какую сторону? Я совершенно не знаю, в какую», — Ален Аспе, физик, специалист по квантовой оптике.

Технологические препятствия на пути научной революции

«Когда я задумываюсь об универсальности, об универсальном квантовом компьютере, я чувствую, как будто вот мне снова тридцать лет назад, и мы говорим с вами про обнаружение гравитационных волн. Есть определенный технологический разрыв, который не позволяет нам прыгнуть выше головы», — Ален Аспе.

Неэффективное использование ресурса времени

«Скорость для меня равна времени, отчасти. Чего у нас нынче не хватает в жизни, так это времени. Поэтому время — это самая ценная штука. Дело не в том, насколько быстро мы куда-то доберемся. А дело в том, как мы можем использовать это время. Многие научные открытия делаются в процессе размышлений, для этого нужно время. В нынешнем суматошном мире мы пытаемся делать одно, другое, третье. И в результате временем мы распоряжаться совершенно разучились», — Дирк Алборн , главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies.

Подмена культуры и общественных отношений технологиями

«Сейчас технологии пытаются подменить очень многие понятия: и человеческие отношения, и искусство, и мораль, и даже религию. Пока мы идем к этому счастливому «завтра», по пути мы получаем такие освежающие суррогаты: вместо новостей мы получаем фейки и пропаганду, вместо дружбы мы получаем слабые связи с малознакомыми нам людьми через социальные сети, вместо аргументов — это пруфы и линки», — Наталья Касперская , президент InfoWatch.

Разрушение традиционного искусства

«Скорость — это слово, которое здесь звучало как сверхположительное — это то, что разрушает искусство, то, что уничтожает его начисто. Искусство живет в совершенно другом измерении», — Дмитрий Гутов , теоретик искусства.

РЕШЕНИЯ

Постановка глобальных целей для ускорения научно-технического прогресса

«Когда мы обещаем европейскому сообществу, что мы сделаем квантовый компьютер, мы надеемся в душе, что мы не сделаем квантовый компьютер, что мы сделаем что-то другое. Как только мы пообещали квантовый компьютер, это уже становится скучным», — Константин Новосёлов.

Использование новых форм привлечения инвестиций в культурную и научную сферы

«В эпоху цифровой эры, цифрового ренессанса эти связи, они сильно меняются. Творческим людям, талантливым людям, которые создают какую-то эмоцию, какой-то новый смысл, какой-то объект искусства им в сегодняшнем мире технологии дают совершенно новые уникальные возможности рассказать и донести эти эмоции до широкой аудитории очень быстро. Получить финансовую поддержку намного проще через привлечение инвестиций, через некий краудфандинг», — Владислав Мартынов , член наблюдательного совета Ethereum Foundation.

Искусственный интеллект ускорит развитие творческих способностей человечества

«Искусственный интеллект полностью устранит ту монотонную работу, которая нас останавливает, которая нас замедляет. Искусственный интеллект позволит каждому человеку использовать креативную часть своего мозга гораздо больше», — Дмитрий Аксёнов, главный исполнительный директор DigitalGenius.