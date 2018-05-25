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Стажировка мечты: архангелогородцев приглашают создать картонный оркестр
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Стажировка мечты: архангелогородцев приглашают создать картонный оркестр 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Официальный оркестр «Картонии» появится на улицах города в Дни фестиваля уличных театров. Создать для него инструменты из картона и оживить их на уличном шоу сможет каждый желающий. Сейчас идет набор на стажировку в проекте.
«Страна Картония» — мультижанровый международный проект, ориентированный на создание творческого сообщества, участники которого совместно организуют и проводят разнообразные культурные мероприятия. Основным из них является регулярно проходящее на территории разных стран событие «Картонный Город» — материализация государства Картонии.
Идея пригласить «Картонию» в Архангельск у организаторов фестиваля уличных театров родилась еще в 2014 году. Набор будет проводиться по двум направлениям: «Дизайн перформанса» и «Коммуникации, перформанс с элементами менеджмента». Первое будет интересно иллюстраторам, художникам, дизайнерам и архитекторам, второе — тем, кто хотел бы стать продюсером креативных мероприятий. Это будет уникальная возможность получить опыт создания перформанса с нуля, научиться работать с публикой и участвовать в организационных процессах.
Штаб творческого проекта будет создан на базе Дома молодежи. Работать команда начнет за четыре дня до фестиваля. — Мы даем стажерам возможность принимать реальное участие в создании проекта. Для опытных специалистов стажировка может стать площадкой для экспериментов, публичной реализации своих творческих задумок. Для начинающих — возможностью сделать первые шаги и местом, где вас будут оценивать по тому, что вы делаете прямо сейчас, а не по диплому и портфолио, — рассказывают организаторы.
Стажировка может стать и творческой студенческой практикой — обещают выдать соответствующие документы. Участие в проекте бесплатное, но набор в группы будет осуществляться после прохождения тестового задания и собеседования. Заявку на участие можно заполнить здесь.
Итогом проекта станут ежедневные перформансы Официального оркестра «Картонии» с созданными инструментами на улицах города.
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