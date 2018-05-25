Ещё
Успенский не знал о своем многомиллионном гонораре за «Простоквашино»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Успенский не знал о своем многомиллионном гонораре за «Простоквашино» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Писатель Эдуард Успенский не знал о размере авторских отчислений студии «Союзмультфильм» ему как создателю «Простоквашина», передает НСН.
Ранее предправления студии Юлия Слащева рассказала, что около 6 млн руб. писателю уже выплачены и 3 млн руб. будут выплачены в следующем году. Также она сообщила, что студия предлагала выкупить у писателя десять историй про «Простоквашино», написанных после последней экранизации, за 5 млн руб.
Однако Эдуард Успенский утверждает, что узнал о гонорарах только от журналистов. «Все знают, кроме меня. Мне это неизвестно. Ко мне никто не подходил, не обращался. Спасибо, что сказали», — поделился он.
Ранее «Союзмультфильм» рассказал, когда выйдет третья серия перезапущенного мультсериала «Простоквашино», созданного на основе произведений Эдуарда Успенского. Сам Успенский не одобряет новые эпизоды «Простоквашина».
Газета.Ru: последние новости
Автор "Симпсонов" показал первые кадры недетского мультсериала о Средневековье Михайловский замок в Петербурге полностью восстановят Приемный сын Вуди Аллена защитил его от обвинений в педофилии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение