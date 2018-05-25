Успенскому сообщили через СМИ о выплате гонорара за «Простоквашино»

Создатель «Простоквашина» узнал от НСН о том, что ему заплатили деньги за права на его героев.

Девять миллионов рублей выплатит «Союзмультфильм» создателю «Простоквашина» писателю Эдуарду Успенскому в качестве авторских отчислений. Как заявила предправления студии Юлия Слащева, порядка пяти-семи миллионов уже выплачено, и три миллиона рублей будут перечислены в следующем году. Как сообщает РИА «Новости», Успенскому также предлагалось выкупить у него десять историй про «Простоквашино», написанных после последней экранизации, за пять миллионов.

В беседе с НСН Эдуард Успенский выразил удивление по поводу заявления Слащевой.

«Да, странно. Все знают, кроме меня. Мне это неизвестно. Ко мне никто не подходил, не обращался. Спасибо, что сказали», — сказал он.

Напомним, Успенский выступает против продолжения мультфильма о приключениях Дяди Федора, Матроскина и Шарика. Он настаивает на том, что продюсеры не согласовали с ним вопрос об авторских правах. Между тем «Союзмультфильм» на прошлой неделе пообещал в начале июня выложить в сеть третью серию продолжения мультфильма «Простоквашино».