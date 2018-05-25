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В Хорошево-Мневниках провели открытый фольклорный фестиваль
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В Хорошево-Мневниках провели открытый фольклорный фестиваль 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках состоялся XV открытый фольклорный фестиваль «Веселый хоровод», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
В мероприятии принимали участие творческие коллективы из образовательных учреждений и центров культуры Северо-Западного округа. От Хорошево-Мневников выступили коллективы клуба «Феникс», Дома культуры «Берендей», центра «Возрождение», Дворца творчества «Хорошево» и музыкальной школы имени Андреева.
— Наш ансамбль народной песни «Маков цвет» выступает на этом фестивале с самого первого года без единого пропуска. Дети вырастают, самые первые артисты уже давно работают и скоро приведут своих детей в ансамбль. Но неизменным остается то, что мы всегда с радостью и готовностью едем на «Веселый хоровод». Душевная атмосфера, единение поколений, талантов особенно чувствуется на этом фестивале, — отметили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Участники фестиваля представили номера в номинациях «Народная песня», «Народный танец», «Народный костюм». По итогам каждый коллектив получит дипломы и памятные призы. (ео)
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