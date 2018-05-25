Звёздного мальчика Рунета настиг возрастной кризис

22-летний Иван Рудской, известный под псевдонимом Ивангай, является лидером YouTube по количеству подписчиков — у него их больше 11 миллионов. Но сейчас у блогера кризис: новые видео выходят редко, растёт число дизлайков. Один из относительно свежих роликов Ивангай посвятил своему хейтеру, прыщавому подростку, тяжко страдающему от отсутствия новых видео и предлагающему звезде Рунета убраться из YouTube.

Отличительной чертой бренда «Ивангай» всегда были доброжелательность и благостная невозмутимость героя. Самоирония, мягкость, мимишность, делающая его похожим на плюшевого мишку. Если он заговорил таким языком, значит, ему по-настоящему тревожно.

Ивангай на YouTube — один из самых симпатичных персонажей. У него врожденное обаяние, он неплохой актер, созданный им образ точно отвечал ожиданиям аудитории. Его карьера могла бы лечь в основу фильма, это — абсолютно голливудский сюжет.

Мы имели асоциального подростка-ботаника из украинской глубинки. Все время возившегося с компьютерами, не игравшего на переменах, презираемого пацанами и не интересовавшего девчонок. Ботаник был фанатом американских видеоблогеров, о которых в его родном селе никто не слышал, и у него имелась мечта. Он хотел делать что-то похожее. Мальчик был умен, он понимал, что что на Украине интернет-культура развита слабо, а потенциальная аудитория находится в России. Иван Рудской выучил русский язык и даже чуть было не выучил японский. В 18 лет судьба свела его с другой, еще более юной блогершей — 15-летней Марьяной Ро, они стали парой и покорили интернет.

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Девочки-подростки фанатели от мальчика-куклы и девочки-куколки. Впоследствии Ро и Ивангай расстались, но она к тому времени уже стала звездой Рунета, а он — суперзвездой.

Ивангай — одиночка, все делает сам. Он талантлив, в его роликах мастерски нагнетается напряжение, хороши эффекты и звук. Блогер живет работой и может неделями выпиливать, делать совершенной сцену. Его продукт — авторский, штучный.

Впрочем, не это объясняет его успех. А то, что блогер обладает артистизмом, обаянием безобидного, смешливого, ни на что не обижающегося подростка, симпатичным лицом и тем, что в своих роликах он занимался тем же, что и они.

Дети прикалываются, пуская сопли, поедая гадости, экспериментируя со своей внешностью — так они осваивают мир и заявляют о себе. Этим же занимался Ивангай, в своих видео он показывал то, что им близко. Ивангай бросает бутылку так, чтобы она встала, чем-то подобным увлекаются и дети. Они — не мы, для них это важно. Посвященный метанию бутылки ролик к тому же изощренно снят: в нем есть драматургия, нагнетается действие, а герой естественен и обаятелен.

Ивангай снимал видео для детей и стал для них своим, работая на поле подростковой субкультуры. Затем его зрители выросли и у них появились другие интересы. Повзрослел и сам Ивангай, и это стало для него огромной проблемой.

Теперь он изображает подростка, и пусть делает это неплохо, но в 22 года трудно казаться ребенком. Девочкам не просто принять его за ровесника, девушкам неинтересна находящаяся на грани бесполости незлобивость. К тому же интернет-образ Ивангая сильно расходится с тем, чем живет сегодняшний Рунет. Это высококонкурентная, недоброжелательная, конфликтная среда. Ивангай держался в ней особняком и никогда не воевал с коллегами, но теперь меняется аудитория. К подросткам обращается Навальный, они выходят на демонстрации: подчеркнуто аполитичный Ивангай ядро своих зрителей не растерял, но на этом фоне он выглядит анахронизмом.

Ивангай переживает трудные времена, и ему впору посочувствовать. Он действительно талантлив и любит свое дело, видео на YoyTube нужны ему не для размещения рекламы — Ивангай ее почти не продает. Но такова типовая судьба популярного блогера: быстро взлететь, стать звездой и миллионером, а после, разойдясь с аудиторией, так же быстро катиться вниз.