Пианист Томаш Риттер выступит вблизи Бутырского района

Концерт знаменитого пианиста Томаша Риттера состоится в государственном выставочном зале «Ковчег», расположенном неподалеку от Бутырского района. Всех желающих ждут 27 мая.

— Томаш Риттер исполнит для присутствующих концерт № 2 Фредерика Шопена в версии для фортепиано соло на старинном рояле XIХ века Érard. Во втором отделении сыграет Елизавета Малышева, — сообщил один из представителей выставочного зала.

Начало в 18.00.

Напомним, выставочный зал «Ковчег» находится по адресу ул. Немчинова, д. 12. Стоимость билетов — от 150 рублей. (то)