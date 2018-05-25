В Подмосковье открылся туристический слет «Внуки Победы»

Туристический слет «Внуки Победы» стартовал в парк-отеле «Олимп» в подмосковном Коломенском городском округе, мероприятие проводится благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства образования региона, передает в пятницу корреспондент РИАМО

«В этом году в туристическом слете принимают участие девять детских домов — это 75 участников. Принимают участие дети определенного возраста — дошкольники и дети младшего школьного возраста у нас не принимают участие. Потому что этот туристический слет отличается от других тем, что более военизирован», — сказала Захарова.

Она добавила, что организовать и провести соревнования и эстафеты в рамках слета помогают военнослужащие.

Богдасарова подчеркнула, что туристический слет «Внуки Победы» посвящен героям и событиям Великой Отечественной войны.

«Сегодня очень важное мероприятие. Мы проводим его, чтобы люди помнили историю нашего прошлого. И не менее важно, чтобы они эту историю продолжали», — уточнила Богдасарова.

Лебедев в свою очередь добавил, что муниципалитет счастлив принимать у себя мероприятия такого рода.

«Отлично, что Коломенская земля принимает участие в таких спортивных мероприятиях, которые организованы фондом «Исток». На Коломенской земле такие мероприятия актуальны. Потому что здесь во время войны формировались военные части, которые потом шли защищать Москву и нашу Родину», — отметил Лебедев.

В ходе двухдневного туристического слета участники будут преодолевать полосу препятствий и туристическую дистанцию, на которой «внуков Победы» ждут сложные задания.

Слет проводится в целях привлечения как можно большего числа детей к туристической деятельности и здоровому образу жизни, а также для формирования у них навыков самоорганизации и командной работы.