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В Подмосковье открылся туристический слет «Внуки Победы»
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В Подмосковье открылся туристический слет «Внуки Победы» 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Туристический слет «Внуки Победы» стартовал в парк-отеле «Олимп» в подмосковном Коломенском городском округе, мероприятие проводится благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства образования региона, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
В открытии туристического слета приняли участие министр образования Московской области Марина Захарова, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова и глава Коломенского округа Денис Лебедев.
«В этом году в туристическом слете принимают участие девять детских домов — это 75 участников. Принимают участие дети определенного возраста — дошкольники и дети младшего школьного возраста у нас не принимают участие. Потому что этот туристический слет отличается от других тем, что более военизирован», — сказала Захарова.
Она добавила, что организовать и провести соревнования и эстафеты в рамках слета помогают военнослужащие.
Богдасарова подчеркнула, что туристический слет «Внуки Победы» посвящен героям и событиям Великой Отечественной войны.
«Сегодня очень важное мероприятие. Мы проводим его, чтобы люди помнили историю нашего прошлого. И не менее важно, чтобы они эту историю продолжали», — уточнила Богдасарова.
Лебедев в свою очередь добавил, что муниципалитет счастлив принимать у себя мероприятия такого рода.
«Отлично, что Коломенская земля принимает участие в таких спортивных мероприятиях, которые организованы фондом «Исток». На Коломенской земле такие мероприятия актуальны. Потому что здесь во время войны формировались военные части, которые потом шли защищать Москву и нашу Родину», — отметил Лебедев.
В ходе двухдневного туристического слета участники будут преодолевать полосу препятствий и туристическую дистанцию, на которой «внуков Победы» ждут сложные задания.
Слет проводится в целях привлечения как можно большего числа детей к туристической деятельности и здоровому образу жизни, а также для формирования у них навыков самоорганизации и командной работы.
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