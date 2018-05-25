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В Петербурге пройдет дневной музыкальный фестиваль Day Off х Dekmantel
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В Петербурге пройдет дневной музыкальный фестиваль Day Off х Dekmantel 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
11 июня в Россию впервые приедет дневной музыкальный ивент Day Off, созданный в коллаборации с ключевым международным фестивальным брендом Dekmantel, который известен по организации дневных танцевальных мероприятий по всему миру. Его привозит петербургская формация Roots United, ответственная за фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. Площадкой фестиваля станет обустроенная набережная Порта «Севкабель» с захватывающим видом на большую воду, прилегающая к ней Морская площадь с экс-индустриальными арт-объектами и территория под кодовым названием УКТ, где расположится один из танцполов.
Среди участников фестиваля — Palms Trax, Tom Trago, Dekmantel Soundsystem, Boye и другие артисты. Помимо двух сцен, в Порту «Севкабель» будут функционировать несколько досуговых локаций: street food территория, представленная лучшими фудтраками города; cпортивная площадка от городского движения First Cup Club и «Виниловый пикник», организованный энтузиастами— меломанами — комьюнити Washing Machine. Также организаторы планируют разместить скейт-рампу и устроить турнир по стрит-болу. Более подробно узнать о мероприятии и приобрести билеты можно здесь.
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