Съемки социальной драмы на основе истории «красногорского стрелка» пройдут в Подмосковье 

В Подмосковье пройдут съемки социальной драмы «Стрелок», основанной на реальной истории предпринимателя, убившего в 2015 г. в Красногорске четырех человек. Об этом сообщили представители компании ООО «Кинокомпания Атлантик» на заседании экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов в Минкультуры РФ.
«Это социальная драма «Стрелок», основанная на истории «красногорского стрелка», стремительная, увлекательная, динамичная кинокартина. Максим Суханов и Мераб Нинидзе снимутся в кинокартине», — сообщили представители компании.
По их словам, съемки пройдут в ближнем Подмосковье.
«Съемки будут проходить в Московской области. История такая, что в своем кабинете застрелен мэр российского города N. Убийца — крупный застройщик Димур Кавсадзе, приближенный к руководству города. Бывший сотрудник спецслужб Александр Данилин разыскивает Д. Кавсадзе, параллельно решая деликатные проблемы чиновников города N», — отметили представители компании.
По данным следствия, бизнесмен Амиран Георгадзе 19 октября 2015 г. застрелил первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова в его рабочем кабинете, а также находившегося там же генерального директора красногорских электросетей Георгия Котляренко. Затем А. Георгадзе застрелил своего делового партнера и случайного прохожего.