Съемки социальной драмы на основе истории «красногорского стрелка» пройдут в Подмосковье

В Подмосковье пройдут съемки социальной драмы «Стрелок», основанной на реальной истории предпринимателя, убившего в 2015 г. в Красногорске четырех человек. Об этом сообщили представители компании ООО «Кинокомпания Атлантик» на заседании экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов в Минкультуры РФ.

По их словам, съемки пройдут в ближнем Подмосковье.

«Съемки будут проходить в Московской области. История такая, что в своем кабинете застрелен мэр российского города N. Убийца — крупный застройщик Димур Кавсадзе, приближенный к руководству города. Бывший сотрудник спецслужб Александр Данилин разыскивает Д. Кавсадзе, параллельно решая деликатные проблемы чиновников города N», — отметили представители компании.