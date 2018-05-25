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Победительница конкурса «Голос МФЮА» запишет собственный трек в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы
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Победительница конкурса «Голос МФЮА» запишет собственный трек в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Финалисты конкурса «Голос МФЮА» сразились за звание «Главного голоса МФЮА». Ярко, громко и красиво прошел финал! Все призовые места заняли девушки.
«Прекрасные постановки, исключительный вокал, оригинальное исполнение известных хитов, интерактив и «отжигающие» ведущие, — вечер пролетел, как один миг!», — поделились впечатлениями в МФЮА.
Также в этот раз прямо из гримерки участниц велась прямая трансляция в зал, и зрители могли наблюдать живые эмоции финалисток до и после выступления.
Участницы конкурса получили грамоты и благодарности, а победительница вокального конкурса «Голос МФЮА» Александра Лобанова — сертификат на запись собственного трека в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы! На втором месте оказалась Алина Шагаева, а на третьем — Инесса Трифан.
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