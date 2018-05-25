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Тренинг по тимбилдингу для подростков провели на Соколе
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Тренинг по тимбилдингу для подростков провели на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Для подростков в Центре социальной помощи семье и детям «Сокол» организовали групповой тренинг психологи — Игорь Кабанов и Любовь Прохоренко.
— Это сложное слово «тимбилдинг», что значит «командообразование», позволило ребятам больше узнать о себе, о тех людях, с которыми они встречаются каждый день, об окружающем мире, и, конечно, сплотиться, — рассказали в администрации ЦСПСиД.
Участники постарались «прожить» все стадии формирования команды. Как сообщили в администрации, каждый почерпнул на тренинге полезную для себя информацию. (ео)
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