Тренинг по тимбилдингу для подростков провели на Соколе

Для подростков в Центре социальной помощи семье и детям «Сокол» организовали групповой тренинг психологи — Игорь Кабанов и Любовь Прохоренко.

— Это сложное слово «тимбилдинг», что значит «командообразование», позволило ребятам больше узнать о себе, о тех людях, с которыми они встречаются каждый день, об окружающем мире, и, конечно, сплотиться, — рассказали в администрации ЦСПСиД.

Участники постарались «прожить» все стадии формирования команды. Как сообщили в администрации, каждый почерпнул на тренинге полезную для себя информацию. (ео)