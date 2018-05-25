Пианистка Марина Роднянская презентовала новую книгу на Соколе

В библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова на Соколе состоялась презентация книги Марины Роднянской «Вечерние сумерки». Автор — выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, музыковед и пианистка.

— Марина Львовна также автор и ведущая музыкальных передач на радио «Орфей», читает лекции по духовной и светской русской и зарубежной музыке в Общедоступном православном университете имени Александра Меня, — сообщили в администрации библиотеки.

Роднянская на встрече читала фрагменты своей книги, а также исполнила на фортепиано произведения Шопена, Моцарта и Шуберта. (ео)