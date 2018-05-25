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Пианистка Марина Роднянская презентовала новую книгу на Соколе
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Пианистка Марина Роднянская презентовала новую книгу на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова на Соколе состоялась презентация книги Марины Роднянской «Вечерние сумерки». Автор — выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, музыковед и пианистка.
— Марина Львовна также автор и ведущая музыкальных передач на радио «Орфей», читает лекции по духовной и светской русской и зарубежной музыке в Общедоступном православном университете имени Александра Меня, — сообщили в администрации библиотеки.
Роднянская на встрече читала фрагменты своей книги, а также исполнила на фортепиано произведения Шопена, Моцарта и Шуберта. (ео)
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