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«Дружбу» приватизировала экс-сторож лагеря
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«Дружбу» приватизировала экс-сторож лагеря 

Калуга 24 58 минут назад
Фото: Калуга 24
Депутатам городской думы Калуги удалось выяснить, кто живет в лагере «Дружба» и строит на его территории жилье. Это бывший сторож лагеря и члены ее семьи. Устроившись в 1990 году на работу в «Дружбу», женщина поселилась в сторожке и осталась там жить после закрытия лагеря. Когда к ней переехала жить дочь с внучками, они решили, что нужно достроить дом. Судя по фото, стены первого этажа они уже практически возвели. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Подали иск в Козельский суд для оформления дома на себя, а оттуда были разосланы бумаги в муниципальные учреждения для нахождения собственника, нам был дан ответ, что лагерь никому не принадлежит, и на этом основании присудили дом. А раз есть дом, то разрешили и приватизировать землю в 2015 году», — рассказала она депутатам историю приобретения кусочка «Дружбы». Какой участок принадлежащей «Дружбе» земли экс-сторожу удалось приватизировать, в сообщении пресс-службы городской думы не уточняется. Депутатов эта история удивила. Удивлен был и директор МУП «УК МЖД Московского округа Калуги» Денис Курганов. На балансе этой управляющей компании якобы ничей лагерь и состоит. «Есть указ президента, запрещающий перепрофилирование данных земельных участков, а здесь получилось, что вся территория лагеря относится к землям, предназначенным для отдыха и оздоровления детей, но кусочек этой земли переведен под личное подсобное хозяйство. С этой ситуацией надо разобраться, чтоб в дальнейшем пионерские лагеря не превратились в маленькие кусочки частной собственности. В данном случае есть решение суда и его никто не опротестовывал, у граждан есть свидетельство о собственности, которое вызвало удивление у представителей городской управы, они не в курсе, что такое возможно. Есть лагеря, которые не используются, но это не значит, что их нужно превращать в личное подсобное хозяйство», — прокомментировал ситуацию Денис Курганов. Напомним, МУП «УК МЖД Московского округа Калуги» сейчас добивается передачи лагеря городу.
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