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День астрономии отметят подростки из Бутырского района
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День астрономии отметят подростки из Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Всех желающих ждут в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова.
— В честь праздника для подростков будет подготовлена многоэтапная познавательно-игровая программа, в рамках которой они узнают интересную информацию о звездах, обобщат и расширят знания о космосе, а также разовьют эрудицию, память, мышление и сообразительность. Кроме того, ребятам предстоит пройти различные тематические задания: «Невесомость», «Кресло космонавта», «Космический словарь», «Центрифуга» и другие, — сообщили в центре.
Начало в 15.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. Вход свободный. (вт)
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