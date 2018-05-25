Аня Чиповская: «Я не консервативна, но попробовать новое решаюсь с трудом»

На Ане : жакет и шорты из хлопка, льна и полиэстера, Dries Van Noten, ЦУМ ; кожаные туфли, Dior; стальные часы на ремешке из кожи теленка, Monaco, TAG Heuer. Картина: портрет А. Э. Визель, Эмиль Визель, нач. 1900-х гг., ГМИИ РТ Фото: Ольга Тупоногова-Волкова; Стиль: Виктория Казарян; Интервью: Денис Мережковский

GRAZIA: Ваша Вера из «Победителей» для своего мужа — тыл, хранительница очага. Чем особенным обладают женщины, которые «опекают» ярких и харизматичных мужей иногда в ущерб собственным интересам?

Аня Чиповская: Умение жить ради других сегодня большая редкость. О таких традициях в семьях мы узнаем скорее из литературных примеров и классической драматургии, потому что сейчас у людей все же немного другие стремления. Во всяком случае, в моем окружении мало кто живет так, как, например, мои бабушка с дедушкой.

GRAZIA: Как думаете, ваша героиня об этом не пожалеет потом?

А. Ч. : Сразу и не определить — слишком длительный эксперимент. Для этого нужно быть вместе 30-40 лет и сделать для себя выводы. Идет ли мне желтый цвет, я могу решить в течение трех секунд. А вот чтобы понять, смогу ли жить ради другого человека, забыв о собственных эгоистических желаниях и предпочтениях, потребуются годы. И если в итоге оказывается, что все было зря, это, конечно, большая трагедия.

GRAZIA: Сколько лет вместе Вера и Николай в самом начале сериала?

А. Ч. : У них уже есть сыновья, один старше другого, поэтому как минимум лет 10.

GRAZIA: И что важно — они по-прежнему влюблены друг в друга. Как думаете, чья это больше заслуга?

На Ане: хлопковая сорочка, Marciano Los Angeles, Guess; стальные часы с перламутром на ремешке из каучука и кожи аллигатора, Carrera, TAG Heuer

А. Ч. : Они в этом смысле равнозначная пара. Николай не является деспотом, не уважающим чужие желания, — он внимательный и нежный муж. А Вера взяла на себя заботы о доме, чтобы он мог заниматься любимой работой, не думая ни о чем. Когда мужчина реализовался, люди вокруг его ценят и уважают — это тоже важно для семьи.

GRAZIA: Еще одна ваша премьера — спектакль «Кинастон» (Московский театр Олега Табакова , 27 мая. — Примеч. Grazia). Почему его обязательно стоит посмотреть?

А. Ч. : Из-за Максима ( Максима Матвеева , исполнителя главной роли — Эдварда Кинастона. — Примеч. Grazia). Он проделал невероятную работу, которую у нас можно редко встретить. Прийти в определенную форму, стать другой личностью, кардинально изменить внешность… Его труд можно назвать колоссальным.

GRAZIA: О чем эта история?

А. Ч. : Во-первых, о том, что в руках сильных мира сего обыкновенный человек с его судьбой — пешка. И великий актер, которого обожают, в один момент лишается всего и оказывается на дне из-за указа короля. Но в сложный период в жизни каждого случаются обстоятельства, которые нельзя изменить. Во-вторых, это спектакль о таланте. Как говорил Олег Павлович Табаков, «талант — новость, которая всегда нова», что на самом деле правда, поскольку все может надоесть и превратиться в рутину, но талант всегда вдохновляет людей.

GRAZIA: Ваша Маргарет разрушает традицию, когда все роли в театре исполнялись исключительно мужчинами. Почему повезло именно ей?

А. Ч. : Сейчас мы не можем определить, насколько она была одаренной и заслуживала ли того, что получила. Но Маргарет известна как смелая, немного эпатажная девушка, которая на ходу впрыгнула в поезд и поехала на нем. Она не комплексовала, ничего не боялась, хотела славы и признания. Поначалу это имело мало отношения к искусству — чистый хайп.

GRAZIA: Может быть, ее секрет в женском обаянии, которого у мужчин-актеров нет?

А. Ч. : Я так не считаю. И нахожу актеров более обаятельными на сцене, чем актрис. Ничего не могу поделать с собой. (Смеется.) Для меня это качество кроется в чувстве юмора и самоиронии, а не в тех приемах, которыми в основном пользуемся мы.

GRAZIA: Но то, что она первая ворвалась в мужской актерский мир, сейчас актуально?

А. Ч. : Все-таки к тому, что происходит сейчас, наша история имеет мало отношения…

GRAZIA: А что происходит сейчас?

А. Ч. : Женщины, которые долго оттачивают навыки и прекрасны в профессии, вдруг вынуждены зависеть от чужого мнения, которое часто основывается на принципе «ты женщина, а я мужчина — и поэтому я прав». И сегодня они не хотят, чтобы их деятельность зависела от патриархального сообщества. При этом я понимаю, что можно перегнуть палку и удариться в фанатизм.

На Ане: жилет и топ из хлопка и шелка — все Louis Vuitton ; стальные часы с перламутром на ремешке из каучука и текстиля, Aquaracer, TAG Heuer.

GRAZIA: Вы на себе эту зависимость когда-то испытывали?

А. Ч. : Могу рассказать не о себе, а реальную историю из моей семьи. Девушка учится на хирурга, но регулярно слышит, что будет только ассистентом. А врачом станет условный мальчик Коля. Она удивляется, потому что учится вместе с ним больше пяти лет и прекрасно знает, что он не так хорош в деле, как она. Более того, это очевидно для всех. Но Коля — мальчик. И это все решает, а такого быть не должно.

GRAZIA: Обе ваши героини — девушки из прошлого. И вы сами в одном из интервью называли себя ретроградом. Вам, в чем-то консерватору, хотелось бы пожить в те времена?

А. Ч. : Никогда в жизни. В моем сознании нет знака равенства между понятиями «ретроград» и «консерватор». Я не консервативна, но попробовать новое решаюсь с трудом. Обожаю старую Европу и люблю классические сочетания с точки зрения вкуса, но, если назову себя «консерватором», это может стать новой шуткой среди моих друзей. Возвращаясь к вашему вопросу, мне максимально комфортно в наше время — начиная от статуса женщины в обществе и заканчивая одеждой. Футболка, джинсы и классические Carrera, TAG Heuer — больше мне ничего не нужно.

GRAZIA: Поэтому и на короткую стрижку долго решались?

А. Ч. : Я давно хотела, не было никаких сомнений, но и возможности тоже. В течение шести лет переходила из одного проекта в другой и, начав сниматься с длинными волосами, не могла их отрезать. А после съемок в «Хождениях по мукам» появился перерыв, и дело было сделано.

GRAZIA: А если бы о стрижке попросил продюсер или режиссер?

А. Ч. : Все бы зависело от личного интереса к проекту. Но точно это не стало бы для меня грандиозной проблемой.

GRAZIA: Эксперимент в итоге удался?

А. Ч. : Да, это абсолютно мое, я никогда не чувствовала себя настолько комфортно, как сейчас. Удивляюсь, как я раньше не постриглась.

GRAZIA: Маргарет из «Кинастона» — первая женщина-актриса в Англии. Вы сами были в чем-то первой?

А. Ч. : Я первый и единственный ребенок в семье. (Смеется.) Борхес вообще считал, что есть всего четыре сюжета — мир так или иначе крутится вокруг них — и назвать кого-то в чем-то первым трудно. В нашем веке уж точно.

На Ане: бра из вискозы и эластана, шелковая блуза и юбка из вискозы и шелка — все Dior; кожаные туфли, Moreschi, No One; стальные часы с перламутром на ремешке из кожи аллигатора, Monaco, TAG Heuer.

Картина: «Всякие цветы (Натюрморт с цветами и лейкой)», П. П. Кончаловский, 1939 г., Музей русского импрессионизма

Волосы: Наталья Коваленкова.

Макияж: Алена Моисеева.

Ассистент стилиста: Дарья Матвеенко.

Продюсер: Ульяна Кальсина.

Благодарим Музей русского импрессионизма (Ленинградский пр-т, 15, стр. 11) за помощь в организации съемки