Жителей Новогиреева пригласили на психологический семинар

Жители нашего района посетят семинар по взаимоотношению поколений.

Профессиональные психологи из Восточного филиала Московской службы психологической помощи населению (МСППН) регулярно проводят для новогиреевцев семинары и занятия. Их можно посетить в ТЦСО «Новогиреево».

Обычно психологи организовывают занятия в самом центре, но 30 мая они позвали жителей района к себе в филиал, который, однако, расположен неподалеку от ТЦСО по адресу: улица Плеханова, дом 23, корпус 3.

На занятии обсудят проблемы взаимоотношений между двумя поколениями — старшим и молодым. Психологи разберут разные ситуации из жизни, покажут на примере, что такие отношения могут складываться и как партнерские, и в виде столкновения.

Эта тема наверняка заинтересует людей всех возрастов, ведь иногда процесс эмансипации подростков от родителей в период взросления проходит очень болезненно для обеих сторон. Психологи посоветуют, как себя вести в таких ситуациях. Семинар начинается в 18.00. Вход свободный для всех желающих, но нужно записаться по телефону: 8 (495) 309-51-28.

Фото — МСППН