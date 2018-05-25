Авто Премиум принял участие в культурной программе ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум — одно из самых заметных событий в жизни Санкт-Петербурга и России. И, кроме деловой программы, форум из года в год готовит для своих участников все более яркую и интересную культурную программу. В 2018 году она пополнилась проектом «Что? Где? Когда?» с Александром Друзем , партнером которого выступил «Авто Премиум» — группа официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге.

24 мая 2018 году впервые в истории участники деловой и культурной программы Петербургского международного экономического форума говорили о возрождении отношений с далекой Папуа — Новой Гвинеей, связи с которой были утрачены. Площадкой для этого диалога стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с Александром Друзем в одном из центральных ресторанов северной столицы — «Метрополь».

Тема игры «Николай Миклухо-Маклай XXI век. Папуа — Новая Гвинея — территория будущего» соответствует идее проекта, разработанного с целью создания неофициального диалога между нашими странами. Удивительная история, случившаяся полтора века назад на острове Новая Гвинея, связала Россию с этим островом, сохраняясь даже в этносе народов, проживающих на Берегу Маклая, где когда-то побывал великий российский ученый Николай Миклухо-Маклай. В основу проекта, разработанного «Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая» и эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» — NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем, легли итоги экспедиции потомка и тезки ученого, повторившего маршрут своего предка осенью 2017 года.

На мероприятии побывали более 100 участников ПМЭФ-2018, с азартом сыгравших с Александром Друзем и Николаем Миклухо-Маклаем. Гостям мероприятия была анонсирована выставка фотографий из Папуа — Новой Гвинеи, сделанных в ходе последней экспедиции.

Ведущими игры стали магистр Александр Друзь и режиссер-сценарист Андрей Максимков

Авто Премиум выступил партнером проекта и представил гостям ŠKODA KODIAQ — идеальный автомобиль для дальних путешествий, локальная сборка которого началась в этом году в России.

Для удобства потенциальных и существующих клиентов чешской марки разработан уникальный интернет-портал, где в постоянном режиме происходят обновления и размещаются актуальные новости дилеров Авто Премиум. Выбрать и забронировать свой ŠKODA KODIAQ теперь можно онлайн. https://skoda-ap.ru/auto/insalon?ofr=all&model=17&view=adaptive.