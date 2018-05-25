История хита «Осень» группы «Лицей»

Бывший музыкант группы «Воскресение» Алексей Макаревич после ухода со сцены решил создать молодежную команду для своей падчерицы Насти Макаревич. И он же сочинил главные шлягеры для коллектива. В том числе и «Осень».

Но пока девушки из «Лицея» почивали на лаврах, в личной жизни Алексея Макаревича после премьеры главного хита команды происходили не самые приятные вещи. «С песни 'Осень» и в наших с Лешей отношениях началась осень, которая перешла в холодную зиму, — рассказывала позже Валерия Макаревич — мама Насти и супруга Алексея. — Мы вместе прошли огонь и воду, а вот испытание медными трубами не выдержали. Алексей чересчур серьезно отнесся к популярности, которая обрушилась и на группу, и на него как на продюсера. Алексею казалось, что я перестала ему соответствовать: не так выгляжу, не то говорю, не так одета…«

В итоге супруги, которые какое-то время жили пусть и в одной квартире, но в разных комнатах, развелись. Мама Насти смогла вновь найти семейное счастье. В 50 лет она вышла замуж за бизнесмена из ЮАР, надолго уехала в Южную Африку. Позже вернулась в Москву, где стала куратором выставок, а еще выпустила книгу о своей жизни на другом континенте.

В 2014 году Алексей Макаревич умер в результате сердечного приступа. С тех пор бразды правления «Лицеем» взяла в свои руки Настя. Она всегда была самой главной. Девушки в коллективе сменяли друг друга, но неизменной оставалась Настя.

Зато лицейский опыт многим дал отличный старт. Например, Анна Плетнева после своего ухода из коллектива занялась сольной карьерой. В 2005 году она создала дуэт «Винтаж» вместе с музыкантом Алексеем Романоф . И на своих выступлениях они исполняют в том числе и «Осень» группы «Лицей».

В сентябре 2016 года Настя Макаревич записала ремейк «Осени». Шлягеру придали новое звучание — хип-хоп-гуру Влад Валов дополнил ее авторским рэпом, а музыкант Альберт Кранов — создал современную аранжировку.